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Vinculan a la inteligencia ucraniana con el caso Nord Stream
Vinculan a la inteligencia ucraniana con el caso Nord Stream
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El ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado en Alemania por las explosiones del gasoducto Nord Stream, habría declarado que sirvió en las Fuerzas Armadas de su... 21.07.2026, Sputnik Mundo
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"Kuznetsov afirma que, en el momento del crimen, servía en las Fuerzas Armadas ucranianas y trabajaba para un servicio de inteligencia ucraniano", indica el informe.Según detalla el informe, los investigadores tuvieron conocimiento de esta declaración a través de una llamada telefónica entre Kuznetsov y su esposa mientras se encontraba detenido en un centro de detención italiano. Sin embargo, Stern señala que las pruebas en su contra siguen siendo en gran medida circunstanciales.
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Vinculan a la inteligencia ucraniana con el caso Nord Stream

20:02 GMT 21.07.2026
© REUTERS Thilo SchmuelgenLa policía escolta al ucraniano Serguéi Kuznetsov, involucrado en el atentado contra los gasoductos Nord Stream, a un helicóptero
La policía escolta al ucraniano Serguéi Kuznetsov, involucrado en el atentado contra los gasoductos Nord Stream, a un helicóptero - Sputnik Mundo, 1920, 21.07.2026
© REUTERS Thilo Schmuelgen
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El ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado en Alemania por las explosiones del gasoducto Nord Stream, habría declarado que sirvió en las Fuerzas Armadas de su país, además de que trabajó para el Servicio de Seguridad de dicha nación, según informa 'Stern', citando una acusación de la Fiscalía Federal del país europeo.
"Kuznetsov afirma que, en el momento del crimen, servía en las Fuerzas Armadas ucranianas y trabajaba para un servicio de inteligencia ucraniano", indica el informe.
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Según detalla el informe, los investigadores tuvieron conocimiento de esta declaración a través de una llamada telefónica entre Kuznetsov y su esposa mientras se encontraba detenido en un centro de detención italiano. Sin embargo, Stern señala que las pruebas en su contra siguen siendo en gran medida circunstanciales.
La fiscalía alemana acusó formalmente a Kuznetsov el 1 de julio por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre de 2022.
Las explosiones dañaron gravemente rutas clave de exportación de gas ruso a Europa. La nación euroasiática abrió una causa penal por un acto de terrorismo internacional y ha afirmado reiteradamente que Alemania, Dinamarca y Suecia no le proporcionaron a Moscú los resultados de sus investigaciones.
El periodista Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer, alegó previamente que buzos de la Armada estadounidense colocaron explosivos bajo los gasoductos durante los ejercicios BALTOPS de la OTAN con la ayuda de Noruega. Washington ha negado cualquier implicación.
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