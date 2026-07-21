https://noticiaslatam.lat/20260721/vinculan-a-la-inteligencia-ucraniana-con-el-caso-nord-stream-1174364256.html

Vinculan a la inteligencia ucraniana con el caso Nord Stream

Vinculan a la inteligencia ucraniana con el caso Nord Stream

Sputnik Mundo

El ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado en Alemania por las explosiones del gasoducto Nord Stream, habría declarado que sirvió en las Fuerzas Armadas de su... 21.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-21T20:02+0000

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"Kuznetsov afirma que, en el momento del crimen, servía en las Fuerzas Armadas ucranianas y trabajaba para un servicio de inteligencia ucraniano", indica el informe.Según detalla el informe, los investigadores tuvieron conocimiento de esta declaración a través de una llamada telefónica entre Kuznetsov y su esposa mientras se encontraba detenido en un centro de detención italiano. Sin embargo, Stern señala que las pruebas en su contra siguen siendo en gran medida circunstanciales.

https://noticiaslatam.lat/20260615/el-operador-de-nord-stream-2-demanda-a-la-ue-por-vetar-el-gas-ruso--1173904070.html

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