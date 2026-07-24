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Cada vez menos británicos se enlistarían en el Ejército para defender a su país, según una encuesta
Cada vez menos británicos se enlistarían en el Ejército para defender a su país, según una encuesta
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El estudio también refleja una creciente inquietud por la capacidad de las Fuerzas Armadas y el nivel de inversión en defensa, en un contexto de rearme... 24.07.2026, Sputnik Mundo
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Solo el 6% de los británicos aseguró que se ofrecería voluntariamente para combatir si Reino Unido enfrentara una invasión, mientras que una parte importante de la población considera poco probable participar directamente en la defensa del país, de acuerdo con una encuesta realizada por YouGov.El estudio, elaborado entre unas 2.300 personas, reveló que el 52% afirmó que no sería apto para luchar debido a su edad o alguna discapacidad. En tanto, el 14% señaló que aceptaría servir si fuera llamado a filas y el 17% aseguró que rechazaría cualquier orden para participar en un conflicto armado.La encuesta también mostró que cerca de un tercio de los consultados considera probable que Reino Unido enfrente un ataque militar de gran escala durante la próxima década. Sin embargo, el 51% mantiene la percepción de que un escenario de este tipo sigue siendo poco probable.Asimismo, el 57% consideró que el Gobierno destina muy pocos recursos al presupuesto de defensa, mientras que únicamente el 6% opinó que el gasto militar actual resulta excesivo. Los resultados se conocen en medio del debate político sobre un posible incremento de la inversión en este sector.El sondeo coincide con un escenario en el que varios países europeos aceleran sus programas de rearme ante las crecientes tensiones y la necesidad de fortalecer su capacidad defensiva, reduciendo al mismo tiempo su dependencia de EEUU en materia de seguridad.En los últimos meses, antiguos mandos militares británicos han advertido que las Fuerzas Armadas se han debilitado tras años de financiamiento insuficiente.
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Cada vez menos británicos se enlistarían en el Ejército para defender a su país, según una encuesta

06:40 GMT 24.07.2026
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El estudio también refleja una creciente inquietud por la capacidad de las Fuerzas Armadas y el nivel de inversión en defensa, en un contexto de rearme acelerado en varios países europeos.
Solo el 6% de los británicos aseguró que se ofrecería voluntariamente para combatir si Reino Unido enfrentara una invasión, mientras que una parte importante de la población considera poco probable participar directamente en la defensa del país, de acuerdo con una encuesta realizada por YouGov.
El estudio, elaborado entre unas 2.300 personas, reveló que el 52% afirmó que no sería apto para luchar debido a su edad o alguna discapacidad. En tanto, el 14% señaló que aceptaría servir si fuera llamado a filas y el 17% aseguró que rechazaría cualquier orden para participar en un conflicto armado.
La encuesta también mostró que cerca de un tercio de los consultados considera probable que Reino Unido enfrente un ataque militar de gran escala durante la próxima década. Sin embargo, el 51% mantiene la percepción de que un escenario de este tipo sigue siendo poco probable.

Otro de los resultados reflejó una creciente desconfianza hacia la capacidad de las Fuerzas Armadas británicas. Más de la mitad de los encuestados afirmó no confiar en que el Ejército pueda garantizar la seguridad del país en caso de una agresión militar.

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Asimismo, el 57% consideró que el Gobierno destina muy pocos recursos al presupuesto de defensa, mientras que únicamente el 6% opinó que el gasto militar actual resulta excesivo. Los resultados se conocen en medio del debate político sobre un posible incremento de la inversión en este sector.
El sondeo coincide con un escenario en el que varios países europeos aceleran sus programas de rearme ante las crecientes tensiones y la necesidad de fortalecer su capacidad defensiva, reduciendo al mismo tiempo su dependencia de EEUU en materia de seguridad.
En los últimos meses, antiguos mandos militares británicos han advertido que las Fuerzas Armadas se han debilitado tras años de financiamiento insuficiente.
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