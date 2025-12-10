https://noticiaslatam.lat/20251210/el-proyecto-ajax-en-entredicho-la-futura-columna-vertebral-de-las-ffaa-britanicas-podria-ser-1169279660.html

El proyecto Ajax en entredicho: la futura "columna vertebral" de las FFAA británicas podría ser cancelada

El proyecto Ajax en entredicho: la futura "columna vertebral" de las FFAA británicas podría ser cancelada

Sputnik Mundo

La elaboración destinada a producir los vehículos blindados "más avanzados" para el Ejército del Reino Unido podría ser terminada después de que fuera empleada... 10.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-10T17:42+0000

2025-12-10T17:42+0000

2025-12-10T17:42+0000

defensa

🛡️ fuerzas armadas

reino unido

🌍 europa

🛡️ industria militar

vehículo blindado

vehículos blindados

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169279201_0:227:2838:1823_1920x0_80_0_0_eed85ea6e845ea08b45947d27561ff19.jpg

"El programa Ajax, valorado en 8,400 millones de dólares y concebido para dotar al Ejército de una nueva flota de vehículos de combate que debería convertirse en la columna vertebral de sus fuerzas en el futuro, se ha topado con retrasos, sobrecostes y daños auditivos en varios soldados durante las pruebas", señala la publicación.Según los testimonios de los militares, que aprobaron la máquina nueva, las pruebas provocaron trastornos auditivos, entumecimiento de las extremidades y náuseas.Conforme a una investigación gubernamental realizada ya en 2021, los niveles excesivos de ruido y vibración tienen "un origen tanto eléctrico como mecánico", concretamente:En opinión de los expertos consultados por el FT, Ajax está perdiendo credibilidad. Y, pese a que ya se han gastado casi 6,700 millones, podría ser cancelado, algo que ya se está planteando por el Ministerio de Defensa del país, agrega el diario.

https://noticiaslatam.lat/20251118/nombran-la-peculiaridad-que-impide-el-rapido-despliegue-de-tropas-en-europa-1168601586.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ fuerzas armadas, reino unido, 🌍 europa, 🛡️ industria militar, vehículo blindado, vehículos blindados