El proyecto Ajax en entredicho: la futura "columna vertebral" de las FFAA británicas podría ser cancelada
El proyecto Ajax en entredicho: la futura "columna vertebral" de las FFAA británicas podría ser cancelada
Conforme a una investigación gubernamental realizada ya en 2021, los niveles excesivos de ruido y vibración tienen "un origen tanto eléctrico como mecánico", concretamente:
reino unido
La elaboración destinada a producir los vehículos blindados "más avanzados" para el Ejército del Reino Unido podría ser terminada después de que fuera empleada por primera vez en maniobras militares, informa el diario 'Financial Times' (FT). El motivo: los problemas de salud que sufrieron los soldados tras el viaje en el blindado, explica.
"El programa Ajax, valorado en 8,400 millones de dólares y concebido para dotar al Ejército de una nueva flota de vehículos de combate que debería convertirse en la columna vertebral de sus fuerzas en el futuro, se ha topado con retrasos, sobrecostes y daños auditivos en varios soldados durante las pruebas", señala la publicación.
Según los testimonios de los militares, que aprobaron la máquina nueva, las pruebas provocaron trastornos auditivos, entumecimiento de las extremidades y náuseas.
Conforme a una investigación gubernamental realizada ya en 2021, los niveles excesivos de ruido y vibración tienen "un origen tanto eléctrico como mecánico", concretamente:
Tensión insuficiente de las orugas.
Piezas sin fijación adecuada.
Mala alineación entre la rueda dentada y la oruga.
Ruido excesivo del motor.
Soldaduras deficientes.
En opinión de los expertos consultados por el FT, Ajax está perdiendo credibilidad. Y, pese a que ya se han gastado casi 6,700 millones, podría ser cancelado, algo que ya se está planteando por el Ministerio de Defensa del país, agrega el diario.
