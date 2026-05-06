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Promesas vacías: Reino Unido carece de fondos para desarrollar armas de alta tecnología, según medios
Promesas vacías: Reino Unido carece de fondos para desarrollar armas de alta tecnología, según medios
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El Ministerio de Defensa del Reino Unido no dispone de fondos suficientes para financiar el desarrollo y la fabricación de armamento de alta tecnología... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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Las empresas emergentes afirman que contribuyen a la modernización de las FFAA británicas a bajo coste y critican la falta de contratos a largo plazo, pese a ofrecer equipos con descuento o incluso gratuitos, añade el medio.En este contexto, fuentes del sector afirman que tienen la sensación de estar subvencionando al Ejército británico, que se beneficia de programas de prueba de drones, inteligencia artificial y sistemas de comunicación.En sus palabras, las interminables carreras, pruebas y marcos de trabajo ocultan un sistema falto de financiación. De esta manera, la falta de contratos podría obligar a muchas empresas emergentes a abandonar el mercado, según un representante de uno de los fabricantes de drones.Previamente, los medios reportaron que el Reino Unido carece de fondos para adquirir nuevo armamento hasta el año 2030.
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Promesas vacías: Reino Unido carece de fondos para desarrollar armas de alta tecnología, según medios
El Ministerio de Defensa del Reino Unido no dispone de fondos suficientes para financiar el desarrollo y la fabricación de armamento de alta tecnología, destapa el periódico 'Financial Times'.
Las empresas emergentes afirman que contribuyen a la modernización de las FFAA británicas a bajo coste y critican la falta de contratos a largo plazo, pese a ofrecer equipos con descuento o incluso gratuitos, añade el medio.
"La falta de fondos ha hecho que el Ministerio de Defensa no pueda comprometerse a contratos más grandes, que algunas pequeñas empresas emergentes consideran necesarios para justificar el alto coste de la investigación y el desarrollo", se lee en la publicación.
En este contexto, fuentes del sector afirman que tienen la sensación de estar subvencionando al Ejército británico, que se beneficia de programas de prueba de drones, inteligencia artificial y sistemas de comunicación.
"Existe esta estrategia de un 'mañana mejor', según la cual 'si nos ayudas este año, a precio de coste o de forma gratuita, nosotros te ayudaremos el año que viene'. Pero eso nunca llega", denunció Rob Taylor, director de 4GD, empresa de entrenamiento militar de las FFAA británicas.
En sus palabras, las interminables carreras, pruebas y marcos de trabajo ocultan un sistema falto de financiación. De esta manera, la falta de contratos podría obligar a muchas empresas emergentes a abandonar el mercado, según un representante de uno de los fabricantes de drones.
Previamente, los medios reportaron que el Reino Unido carece de fondos para adquirir nuevo armamento hasta el año 2030.