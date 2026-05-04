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"Ahora no hay dinero": Reino Unido se enfrenta a una crisis militar profunda
"Ahora no hay dinero": Reino Unido se enfrenta a una crisis militar profunda
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Las Fuerzas Armadas británicas enfrentan una grave escasez de financiación, que les impide prepararse adecuadamente para posibles conflictos, informa el diario... 04.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-04T17:52+0000
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La financiación apenas alcanza para tanques, helicópteros y artillería, pero no para sistemas en gran medida autónomos, como municiones merodeadoras, drones y capacidades basadas en inteligencia artificial, afirmó al medio el exjefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y coautor de la revisión estratégica de defensa, Richard Barrons.El problema afecta también a la Armada Real y a la Real Fuerza Aérea, que, según Barrons, apenas pueden "reflexionar" sobre cómo recuperar su eficacia operativa. "El dinero no está ahora y puede no aparecer en los próximos cuatro años", advirtió.En este contexto, el ex primer ministro John Major advirtió que negarse a aumentar el gasto en defensa equivale a "traicionar el futuro".Anteriormente, el diario The Telegraph advirtió que la nación británica atraviesa una profunda crisis de identidad militar desde hace años y parece haber perdido la voluntad colectiva de defenderse.Para el medio, la debilidad militar británica es, en gran medida, un síntoma de la complacencia de la clase política y el electorado. Los votantes han priorizado históricamente la financiación del sistema de salud (NHS) y el costo de la vida por encima de la seguridad, lo que ha permitido descuidar el gasto militar sin pagar un precio político. Esta "seguridad barata" ha creado una nación que vive bajo la ilusión de estar protegida, mientras sus capacidades reales se marchitan.Esta decadencia se manifiesta en cifras alarmantes: el Ejército cuenta con apenas 75.000 efectivos y casi la mitad de la población (48%) afirma que nunca tomaría las armas para defender al país.
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"Ahora no hay dinero": Reino Unido se enfrenta a una crisis militar profunda
Las Fuerzas Armadas británicas enfrentan una grave escasez de financiación, que les impide prepararse adecuadamente para posibles conflictos, informa el diario 'The Times'. El país podría no ser capaz de comprar nuevas armas hasta 2030, agrega.
La financiación apenas alcanza para tanques, helicópteros y artillería, pero no para sistemas en gran medida autónomos, como municiones merodeadoras, drones y capacidades basadas en inteligencia artificial, afirmó al medio el exjefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y coautor de la revisión estratégica de defensa, Richard Barrons.
"Ahora no hay dinero, y puede que no lo haya en los próximos cuatro años, por lo que muchas empresas tecnológicamente brillantes se han ido en busca de financiación a Alemania, Polonia o Estados Unidos. Esto significa que corremos el riesgo de agotar la base industrial", señaló.
El problema afecta también a la Armada Real y a la Real Fuerza Aérea, que, según Barrons, apenas pueden "reflexionar" sobre cómo recuperar su eficacia operativa. "El dinero no está ahora y puede no aparecer en los próximos cuatro años", advirtió.
En este contexto, el ex primer ministro John Major advirtió que negarse a aumentar el gasto en defensa equivale a "traicionar el futuro".
Anteriormente, el diario The Telegraph
advirtió que la nación británica atraviesa una profunda crisis de identidad militar
desde hace años y parece haber perdido la voluntad colectiva de defenderse.
Para el medio, la debilidad militar británica es, en gran medida, un síntoma de la complacencia de la clase política y el electorado. Los votantes han priorizado históricamente la financiación del sistema de salud (NHS) y el costo de la vida por encima de la seguridad, lo que ha permitido descuidar el gasto militar sin pagar un precio político. Esta "seguridad barata" ha creado una nación que vive bajo la ilusión de estar protegida, mientras sus capacidades reales se marchitan.
Esta decadencia se manifiesta en cifras alarmantes: el Ejército cuenta con apenas 75.000 efectivos y casi la mitad de la población (48%) afirma que nunca tomaría las armas para defender al país.
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