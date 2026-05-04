Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260504/ahora-no-hay-dinero-reino-unido-se-enfrenta-a-una-crisis-militar-profunda-1173326219.html
"Ahora no hay dinero": Reino Unido se enfrenta a una crisis militar profunda
"Ahora no hay dinero": Reino Unido se enfrenta a una crisis militar profunda
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas británicas enfrentan una grave escasez de financiación, que les impide prepararse adecuadamente para posibles conflictos, informa el diario... 04.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-04T17:52+0000
2026-05-04T17:52+0000
reino unido
fuerzas armadas del reino unido
🌍 europa
defensa
🛡️ fuerzas armadas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/04/1173327296_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ad980bbf347e3940ca613a226d0dc28f.jpg
La financiación apenas alcanza para tanques, helicópteros y artillería, pero no para sistemas en gran medida autónomos, como municiones merodeadoras, drones y capacidades basadas en inteligencia artificial, afirmó al medio el exjefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y coautor de la revisión estratégica de defensa, Richard Barrons.El problema afecta también a la Armada Real y a la Real Fuerza Aérea, que, según Barrons, apenas pueden "reflexionar" sobre cómo recuperar su eficacia operativa. "El dinero no está ahora y puede no aparecer en los próximos cuatro años", advirtió.En este contexto, el ex primer ministro John Major advirtió que negarse a aumentar el gasto en defensa equivale a "traicionar el futuro".Anteriormente, el diario The Telegraph advirtió que la nación británica atraviesa una profunda crisis de identidad militar desde hace años y parece haber perdido la voluntad colectiva de defenderse.Para el medio, la debilidad militar británica es, en gran medida, un síntoma de la complacencia de la clase política y el electorado. Los votantes han priorizado históricamente la financiación del sistema de salud (NHS) y el costo de la vida por encima de la seguridad, lo que ha permitido descuidar el gasto militar sin pagar un precio político. Esta "seguridad barata" ha creado una nación que vive bajo la ilusión de estar protegida, mientras sus capacidades reales se marchitan.Esta decadencia se manifiesta en cifras alarmantes: el Ejército cuenta con apenas 75.000 efectivos y casi la mitad de la población (48%) afirma que nunca tomaría las armas para defender al país.
https://noticiaslatam.lat/20260317/la-batalla-estara-perdida-el-ejercito-del-reino-unido-atraviesa-un-notable-declive-segun-medios-1172557162.html
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/04/1173327296_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_22ba0401153f33ed2ccba2af277f6eb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reino unido, fuerzas armadas del reino unido, 🌍 europa, 🛡️ fuerzas armadas
reino unido, fuerzas armadas del reino unido, 🌍 europa, 🛡️ fuerzas armadas

"Ahora no hay dinero": Reino Unido se enfrenta a una crisis militar profunda

17:52 GMT 04.05.2026
© AP Photo / Kin CheungUn soldado británico se sienta en un AS90 mientras participa en un ejercicio militar, el 24 de marzo de 2023
Un soldado británico se sienta en un AS90 mientras participa en un ejercicio militar, el 24 de marzo de 2023 - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Síguenos en
Las Fuerzas Armadas británicas enfrentan una grave escasez de financiación, que les impide prepararse adecuadamente para posibles conflictos, informa el diario 'The Times'. El país podría no ser capaz de comprar nuevas armas hasta 2030, agrega.
La financiación apenas alcanza para tanques, helicópteros y artillería, pero no para sistemas en gran medida autónomos, como municiones merodeadoras, drones y capacidades basadas en inteligencia artificial, afirmó al medio el exjefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y coautor de la revisión estratégica de defensa, Richard Barrons.

"Ahora no hay dinero, y puede que no lo haya en los próximos cuatro años, por lo que muchas empresas tecnológicamente brillantes se han ido en busca de financiación a Alemania, Polonia o Estados Unidos. Esto significa que corremos el riesgo de agotar la base industrial", señaló.

El problema afecta también a la Armada Real y a la Real Fuerza Aérea, que, según Barrons, apenas pueden "reflexionar" sobre cómo recuperar su eficacia operativa. "El dinero no está ahora y puede no aparecer en los próximos cuatro años", advirtió.
En este contexto, el ex primer ministro John Major advirtió que negarse a aumentar el gasto en defensa equivale a "traicionar el futuro".
El HMS Dragon (D35), uno de los seis destructores Tipo 45 de la Marina Real británica - Sputnik Mundo, 1920, 17.03.2026
Defensa
"La batalla estará perdida": el Ejército del Reino Unido atraviesa un notable declive, según medios
17 de marzo, 17:52 GMT
Anteriormente, el diario The Telegraph advirtió que la nación británica atraviesa una profunda crisis de identidad militar desde hace años y parece haber perdido la voluntad colectiva de defenderse.
Para el medio, la debilidad militar británica es, en gran medida, un síntoma de la complacencia de la clase política y el electorado. Los votantes han priorizado históricamente la financiación del sistema de salud (NHS) y el costo de la vida por encima de la seguridad, lo que ha permitido descuidar el gasto militar sin pagar un precio político. Esta "seguridad barata" ha creado una nación que vive bajo la ilusión de estar protegida, mientras sus capacidades reales se marchitan.
Esta decadencia se manifiesta en cifras alarmantes: el Ejército cuenta con apenas 75.000 efectivos y casi la mitad de la población (48%) afirma que nunca tomaría las armas para defender al país.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала