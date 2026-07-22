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Tribunal establece el inicio de las vistas del caso Maduro para junio de 2027
Tribunal establece el inicio de las vistas del caso Maduro para junio de 2027
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El tribunal de Nueva York aprobó el inicio de las audiencias sobre el fondo del caso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia... 22.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el cronograma judicial, las partes empezarán a presentar las mociones correspondientes al proceso a partir de septiembre de este año.La Fiscalía, en la víspera de la audiencia y en común acuerdo con la defensa del mandatario venezolano, presentó una solicitud dirigida al juez Alvin Hellerstein en la que proponía iniciar la revisión del caso sobre el fondo en junio de 2027. A su vez, el togado fijó el comienzo del juicio para el 1 de junio del próximo año.Maduro y su esposa comparecieron con uniforme penitenciario y no hicieron declaraciones ante el tribunal, reporta un corresponsal de RIA Novosti. Durante la comparecencia realizada, el presidente de Venezuela parecía haber adelgazado un poco, aunque seguía llevando bigote, informa.Se espera que, una vez concluida la audiencia, ambos sean trasladados de nuevo a la prisión de Brooklyn, donde permanecen recluidos desde enero de este año. El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, capturó a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama se declararon no culpables. Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.
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Tribunal establece el inicio de las vistas del caso Maduro para junio de 2027

17:08 GMT 22.07.2026 (actualizado: 18:01 GMT 22.07.2026)
© REUTERS Angelina KatsanisManifestantes que reclaman la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se concentran el día de la vista judicial, en Nueva York, EEUU, el 22 de julio de 2026
Manifestantes que reclaman la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se concentran el día de la vista judicial, en Nueva York, EEUU, el 22 de julio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
© REUTERS Angelina Katsanis
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El tribunal de Nueva York aprobó el inicio de las audiencias sobre el fondo del caso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, para el 1 de junio de 2027, informan medios occidentales. El juicio de este 22 de julio, cuyo principal objetivo fue aprobar el calendario del proceso judicial, duró unos 20 minutos.
De acuerdo con el cronograma judicial, las partes empezarán a presentar las mociones correspondientes al proceso a partir de septiembre de este año.
La Fiscalía, en la víspera de la audiencia y en común acuerdo con la defensa del mandatario venezolano, presentó una solicitud dirigida al juez Alvin Hellerstein en la que proponía iniciar la revisión del caso sobre el fondo en junio de 2027. A su vez, el togado fijó el comienzo del juicio para el 1 de junio del próximo año.
Maduro y su esposa comparecieron con uniforme penitenciario y no hicieron declaraciones ante el tribunal, reporta un corresponsal de RIA Novosti. Durante la comparecencia realizada, el presidente de Venezuela parecía haber adelgazado un poco, aunque seguía llevando bigote, informa.
Nicolas Maduro - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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El aplazamiento de la audiencia de Maduro mostraría "una debilidad en la acusación" de EEUU, observan expertos
17 de junio, 22:39 GMT
Se espera que, una vez concluida la audiencia, ambos sean trasladados de nuevo a la prisión de Brooklyn, donde permanecen recluidos desde enero de este año.
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, capturó a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El mandatario y la primera dama se declararon no culpables.
Las funciones de jefe de Estado en Venezuela son ejercidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien bajo el mandato de Maduro ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva.
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