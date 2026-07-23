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¿Los nuevos aranceles de EEUU contra farmacéuticas afectarán a China?
¿Los nuevos aranceles de EEUU contra farmacéuticas afectarán a China?
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El anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas tarifas a los medicamentos genéricos tendría un impacto limitado sobre la industria farmacéutica... 23.07.2026, Sputnik Mundo
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un esquema de aranceles progresivos para los medicamentos genéricos importados a partir de agosto de 2028, con tasas de 100% durante el primer año y de 200% posteriormente.La medida busca incentivar el regreso de la producción farmacéutica a territorio estadounidense y se suma a los gravámenes aplicados previamente a medicamentos patentados.Según South China Morning Post, diversos analistas consideran que el plan tendría escasa repercusión sobre China, ya que el país tiene una participación limitada en las exportaciones de medicamentos genéricos terminados hacia Estados Unidos.China concentra una parte importante de su actividad farmacéutica en la producción de ingredientes farmacéuticos activos, de los que suministra alrededor del 40% del mercado mundial.En el segmento de medicamentos genéricos destinados al mercado estadounidense, India mantiene una posición dominante como principal proveedor.Según el diario asiático, los ingresos que obtienen las empresas farmacéuticas chinas por ventas de medicamentos genéricos en Estados Unidos representan una proporción reducida de su negocio total.Analistas prevén que el crecimiento del sector farmacéutico chino continuará impulsado por el desarrollo de medicamentos innovadores y el aumento de acuerdos internacionales de licencias.De acuerdo con estimaciones del sector, el valor de los acuerdos de licencia alcanzados por empresas biotecnológicas chinas ascendió a 136.000 millones de dólares en 2025 y mantiene una tendencia de crecimiento durante 2026.Entre las medidas impulsadas por legisladores estadounidenses figura una investigación sobre ensayos clínicos realizados por grandes farmacéuticas de Estados Unidos en hospitales chinos, así como iniciativas para limitar el flujo de capital y tecnología hacia empresas del país asiático.Pese al endurecimiento de la política comercial y regulatoria de Washington, especialistas consideran que la transformación de China hacia una industria farmacéutica basada en innovación y desarrollo tecnológico reducirá el efecto de los nuevos aranceles sobre su posición en la cadena mundial de suministro.
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¿Los nuevos aranceles de EEUU contra farmacéuticas afectarán a China?

08:31 GMT 23.07.2026
© AP Photo / John HannaNuevos aranceles de EEUU contra farmacéuticas afectarán a China de esta manera
Nuevos aranceles de EEUU contra farmacéuticas afectarán a China de esta manera - Sputnik Mundo, 1920, 23.07.2026
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El anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponer nuevas tarifas a los medicamentos genéricos tendría un impacto limitado sobre la industria farmacéutica china, de acuerdo con especialistas del sector.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un esquema de aranceles progresivos para los medicamentos genéricos importados a partir de agosto de 2028, con tasas de 100% durante el primer año y de 200% posteriormente.
La medida busca incentivar el regreso de la producción farmacéutica a territorio estadounidense y se suma a los gravámenes aplicados previamente a medicamentos patentados.
Según South China Morning Post, diversos analistas consideran que el plan tendría escasa repercusión sobre China, ya que el país tiene una participación limitada en las exportaciones de medicamentos genéricos terminados hacia Estados Unidos.

Especialistas señalaron que trasladar la fabricación de genéricos a Estados Unidos elevaría los costos de producción y podría traducirse en medicamentos más caros para los consumidores estadounidenses.

China concentra una parte importante de su actividad farmacéutica en la producción de ingredientes farmacéuticos activos, de los que suministra alrededor del 40% del mercado mundial.
En el segmento de medicamentos genéricos destinados al mercado estadounidense, India mantiene una posición dominante como principal proveedor.
Comercio con China - Sputnik Mundo, 1920, 15.07.2026
Economía
EEUU y China aumentan su comercio más de 13% en segundo trimestre del año
15 de julio, 07:44 GMT
Según el diario asiático, los ingresos que obtienen las empresas farmacéuticas chinas por ventas de medicamentos genéricos en Estados Unidos representan una proporción reducida de su negocio total.
Analistas prevén que el crecimiento del sector farmacéutico chino continuará impulsado por el desarrollo de medicamentos innovadores y el aumento de acuerdos internacionales de licencias.
De acuerdo con estimaciones del sector, el valor de los acuerdos de licencia alcanzados por empresas biotecnológicas chinas ascendió a 136.000 millones de dólares en 2025 y mantiene una tendencia de crecimiento durante 2026.
Entre las medidas impulsadas por legisladores estadounidenses figura una investigación sobre ensayos clínicos realizados por grandes farmacéuticas de Estados Unidos en hospitales chinos, así como iniciativas para limitar el flujo de capital y tecnología hacia empresas del país asiático.
Pese al endurecimiento de la política comercial y regulatoria de Washington, especialistas consideran que la transformación de China hacia una industria farmacéutica basada en innovación y desarrollo tecnológico reducirá el efecto de los nuevos aranceles sobre su posición en la cadena mundial de suministro.
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