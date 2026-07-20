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Europa en vilo por el deseo de Berlín de hacerse con armas nucleares, señala la inteligencia rusa

Europa en vilo por el deseo de Berlín de hacerse con armas nucleares, señala la inteligencia rusa

Sputnik Mundo

La voluntad del Gobierno alemán de acceder directamente al armamento nuclear inquieta a Europa, informó el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T09:54+0000

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En este contexto, se señala que los países europeos notan la magnitud de los actuales trabajos que Alemania ejerce en ámbitos tan delicados como la ciencia de materiales especiales, la física de ondas de choque y la física nuclear y de neutrones. En estas labores están involucradas 30 universidades nacionales, se detalla. Entre ellas se encuentran el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, la Universidad Ruhr en la ciudad de Bochum, la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, la Universidad Técnica de Aquisgrán y la Universidad Técnica de Berlín.Con ello, se están llevando a cabo los experimentos prácticos en seis reactores de investigación, al tiempo que los existentes programas de armamento nuclear cuentan con la participación de los principales consorcios militares-industriales alemanes, subraya la entidad.Según la inteligencia rusa, en la OTAN opinan que Alemania podría fabricar armamento nuclear operativo dentro de un año."Los expertos militares de la OTAN consideran que Berlín es capaz de desarrollar por sí sola, a lo largo de entre uno y tres meses, el material fisionable necesario y de producir, en un plazo de hasta un año, un artefacto nuclear operativo sin necesidad de realizar pruebas en condiciones reales", se desprende del comunicado.

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