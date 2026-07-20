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Europa en vilo por el deseo de Berlín de hacerse con armas nucleares, señala la inteligencia rusa
Europa en vilo por el deseo de Berlín de hacerse con armas nucleares, señala la inteligencia rusa
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La voluntad del Gobierno alemán de acceder directamente al armamento nuclear inquieta a Europa, informó el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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En este contexto, se señala que los países europeos notan la magnitud de los actuales trabajos que Alemania ejerce en ámbitos tan delicados como la ciencia de materiales especiales, la física de ondas de choque y la física nuclear y de neutrones. En estas labores están involucradas 30 universidades nacionales, se detalla. Entre ellas se encuentran el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, la Universidad Ruhr en la ciudad de Bochum, la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, la Universidad Técnica de Aquisgrán y la Universidad Técnica de Berlín.Con ello, se están llevando a cabo los experimentos prácticos en seis reactores de investigación, al tiempo que los existentes programas de armamento nuclear cuentan con la participación de los principales consorcios militares-industriales alemanes, subraya la entidad.Según la inteligencia rusa, en la OTAN opinan que Alemania podría fabricar armamento nuclear operativo dentro de un año."Los expertos militares de la OTAN consideran que Berlín es capaz de desarrollar por sí sola, a lo largo de entre uno y tres meses, el material fisionable necesario y de producir, en un plazo de hasta un año, un artefacto nuclear operativo sin necesidad de realizar pruebas en condiciones reales", se desprende del comunicado.
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Europa en vilo por el deseo de Berlín de hacerse con armas nucleares, señala la inteligencia rusa
09:54 GMT 20.07.2026 (actualizado: 10:05 GMT 20.07.2026)
La voluntad del Gobierno alemán de acceder directamente al armamento nuclear inquieta a Europa, informó el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso). El país ya está realizando labores en esta dirección, agregó.
"La intención de las actuales autoridades alemanas de obtener acceso directo a armas nucleares ya está suscitando una gran preocupación en Europa, teniendo en cuenta los ánimos revanchistas que se perciben en Berlín", indica el comunicado del SVR.
En este contexto, se señala que los países europeos notan la magnitud de los actuales trabajos que Alemania ejerce en ámbitos tan delicados como la ciencia de materiales especiales, la física de ondas de choque y la física nuclear y de neutrones.
En estas labores están involucradas 30 universidades nacionales, se detalla. Entre ellas se encuentran el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, la Universidad Ruhr en la ciudad de Bochum, la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, la Universidad Técnica de Aquisgrán y la Universidad Técnica de Berlín.
Con ello, se están llevando a cabo los experimentos prácticos en seis reactores de investigación, al tiempo que los existentes programas de armamento nuclear cuentan con la participación de los principales consorcios militares-industriales alemanes, subraya la entidad.
"En estas actividades participan los consorcios militares-industriales nacionales clave: Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group y Umarex GmbH", precisa.
Según la inteligencia rusa, en la OTAN opinan que Alemania podría fabricar armamento nuclear operativo dentro de un año.
"Los expertos militares de la OTAN consideran que Berlín es capaz de desarrollar por sí sola, a lo largo de entre uno y tres meses, el material fisionable necesario y de producir, en un plazo de hasta un año, un artefacto nuclear operativo sin necesidad de realizar pruebas en condiciones reales", se desprende del comunicado.
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