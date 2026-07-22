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"Sirvió de tapadera": tras la salida de Orban, los países de la UE tienen que defender sus intereses por sí mismos
"Sirvió de tapadera": tras la salida de Orban, los países de la UE tienen que defender sus intereses por sí mismos
Sputnik Mundo
Después de que el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que apoyaba abiertamente las relaciones con Rusia y se oponía a las medidas antirrusas, dejara... 22.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-22T19:16+0000
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"Durante años, Orban sirvió de tapadera a otras capitales para que se resistieran a adoptar medidas más duras", se señala. Varios funcionarios europeos que pidieron permanecer en el anonimato compartieron con los medios los detalles de las discusiones sobre el 21.º paquete de sanciones contra Moscú. Según la prensa, varias medidas del paquete ya se han suavizado o incluso eliminado, ya que las autoridades se enfrentan cada vez más a fuertes intereses nacionales.¿Qué ha sido objeto de controversia?Los medios informaron de que las negociaciones sobre el nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia se aplazaron hasta el 23 de julio, después de que los representantes permanentes de los Estados miembros no lograran alcanzar un consenso en la reunión celebrada el 15 de julio en Bruselas.De no llegarse a un acuerdo para esa fecha, las negociaciones quedarán suspendidas hasta septiembre debido al receso de verano del Comité de Representantes Permanentes.
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"Sirvió de tapadera": tras la salida de Orban, los países de la UE tienen que defender sus intereses por sí mismos
Después de que el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que apoyaba abiertamente las relaciones con Rusia y se oponía a las medidas antirrusas, dejara el cargo, los países europeos tienen que oponerse por sí solos al endurecimiento de las sanciones contra el gigante euroasiático, subrayan medios occidentales.
"Durante años, Orban sirvió de tapadera a otras capitales para que se resistieran a adoptar medidas más duras", se señala. Varios funcionarios europeos que pidieron permanecer en el anonimato compartieron con los medios los detalles de las discusiones sobre el 21.º paquete de sanciones contra Moscú.
Según la prensa, varias medidas del paquete ya se han suavizado o incluso eliminado, ya que las autoridades se enfrentan cada vez más a fuertes intereses nacionales.
¿Qué ha sido objeto de controversia?
Grecia se opone
a la prohibición de vender gas natural licuado a terceros países
.
Grecia, Malta y Chipre expresaron sus dudas sobre la prórroga del tope de 44,10 dólares por barril
para el precio del petróleo ruso.
Francia e Italia, que expiden un gran número de visados a ciudadanos rusos, se oponen a las restricciones contra antiguos militares
rusos.
Se eliminó la prohibición de importar pescado de Rusia
, que genera a Moscú más de 500 millones de dólares al año.
Los medios informaron de que las negociaciones sobre el nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia se aplazaron hasta el 23 de julio, después de que los representantes permanentes de los Estados miembros no lograran alcanzar un consenso en la reunión celebrada el 15 de julio en Bruselas.
De no llegarse a un acuerdo para esa fecha, las negociaciones quedarán suspendidas hasta septiembre debido al receso de verano del Comité de Representantes Permanentes.
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