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El principal legado de Obama "es haber herido de muerte al proyecto neoliberal centrista", dice experta

El principal legado de Obama "es haber herido de muerte al proyecto neoliberal centrista", dice experta

Sputnik Mundo

La inauguración del Centro Presidencial Obama ha reavivado el debate sobre la figura del exmandatario estadounidense, quien llegó al poder con la promesa de... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T03:19+0000

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El flamante Centro Presidential Barack Obama, inaugurado en Chicago con una suntuosa ceremonia, ya había despertado —incluso antes de abrir sus puertas— numerosas controversias, empezando por su diseño arquitectónico brutalista (que sus críticos tildaron de "frío" y "ostentoso" considerando el barrio pobre en el que está ubicado) y su elevado costo, alrededor de 850 millones de dólares, la gran mayoría financiado por donaciones de empresarios beneficiados con contratos con el Estado durante el Gobierno del mandatario demócrata.Por otra parte, también se plantearon dudas sobre la decisión de Obama de que el centro —cuya principal función, como la de todas las librerías de expresidentes de EEUU, es resguardar los archivos y documentos oficiales de su mandato— vaya a ser gestionado exclusivamente por la fundación que lleva su nombre, sin la supervisión de la Administración de Archivos Nacionales (NARA) como lo marca la ley, otorgándole libertad para moldear la narrativa sobre su propio Gobierno, ayudándolo a omitir los aspectos más cuestionados de su mandato.Pero ¿cuál es exactamente el legado de la presidencia (2009-2017) de Barack Obama? A su llegada a la Casa Blanca, con apenas un puñado de años como senador local de experiencia en política, las expectativas no podrían haber sido mayores, dada su triunfante campaña —en la que los medios lo llegaron a tildar como el heredero del ícono de los derechos civiles, Martin Luther King—.Su ascenso al poder estuvo marcado por promesas como terminar con la política belicista de EEUU alrededor del mundo (uno de los principales ejes en sus discursos eran las críticas al entonces presidente George W. Bush y su "guerra contra el terrorismo"), así como su compromiso de unir a la nación combatiendo el racismo y las desigualdades económicas inherentes al sistema estadounidense.Para Claudia Veiroj, internacionalista egresada de la UDELAR, "el principal legado de Barack Obama es haber herido de muerte al proyecto neoliberal centrista, porque luego del fracaso de su Gobierno, en el que básicamente traicionó a sus votantes, la mayoría de los ciudadanos le dieron la espalda al Partido Demócrata y eligieron outsiders como Donald Trump".Veiroj le dijo a Sputnik que el desencanto con su gestión no solo dejó un país "más crispado y desigual, sino que también provocó el ascenso de muchas figuras antipolíticas, no solo en EEUU, sino en todo el mundo", ya que los votantes empezaron a ver con mucha más desconfianza a los políticos tradicionales tras la decepción de un Gobierno que se anunció como transformativo.Al respecto, Veiroj señala que Obama "eligió astutamente centrar los debates de su Gobierno en cuestiones culturales para evitar iniciativas que realmente pudieran hacer enojar o perder dinero al establishment, que rápidamente entendió que, pese a la retórica confrontativa usada en su campaña y su lema de Cambio, el presidente era uno de ellos". En el terreno migratorio, y pese a obtener un voto récord de hispanos (tanto en 2008 como en 2012 en su reelección) luego de prometer que impulsaría una reforma integral para beneficiarlo, su accionar como presidente no pudo haber sido más desleal, expulsando a 3 millones de personas —latinos la mayoría—, lo que lo hizo merecedor del apodo de "deportador en jefe" de parte de organizaciones civiles. Llamativamente, la prensa estadounidense detectó esta semana que en su flamante centro presidencial no hay mención a su política migratoria.Un legado efímero"Uno de sus grandes problemas fue su vanidad, el deseo de actuar rápido y ser reconocido. Entonces, en lugar de trabajar para crear consensos y desbloquear la oposición republicana en el Congreso, Obama gobernó por orden ejecutiva, por lo que lo poco bueno que hizo pudo deshacerse fácilmente, haciendo inexistente su legado positivo", explicó Veiroj.La analista señala que esa fragilidad institucional fue producto de una arrogancia "muy propia de la época entre los demócratas", que pensaban que demográficamente tenían una gran ventaja sobre los republicanos gracias al apoyo de jóvenes e hispanos, por lo cual pensaban que estarían en el poder para siempre y no tenían que preocuparse en consagrar nada por ley.Otro de los aspectos más cuestionados de su Gobierno, recuerda Veiroj, estuvo vinculado a la transparencia y las libertades civiles, al defender una postura restrictiva respecto al control de la información gubernamental (que se repite ahora con el manejo exclusivo de los archivos públicos en su Centro Presidencial), contradiciendo lo que había prometido en campaña. En sus ocho años de gestión, el Departamento de Justicia de EEUU persiguió penalmente a un número récord de filtradores y fuentes periodísticas bajo la Ley de Espionaje de 1917, superando los registros de todas las administraciones previas combinadas.Como si esto fuera poco, la revelación en 2013 de un entonces desconocido técnico informativo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de nombre Edward Snowden sobre los programas de espionaje masivo del Gobierno, que recopilaban datos de millones de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, expuso la continuidad y expansión de los excesos del aparato de seguridad post-11 de septiembre que Obama había prometido abolir en campaña.Continuación de la política belicistaPor su parte, Juan Daniel Garay, internacionalista egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM), le dijo a este medio que algunas de las cosas que Obama sí hizo bien, como el deshielo con Cuba o el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), llegaron al final de su Administración y se realizaron a través de un decreto presidencial, no a través de una ley, por lo que estas decisiones no tuvieron durabilidad política.En materia de política exterior, señaló Garay, Barack Obama es recordado por la profunda contradicción entre su retórica pacifista y la expansión del uso de la fuerza. El mandatario, disparatadamente galardonado con el Nobel de la Paz al inicio de su gestión, ejecutó una reconfiguración de la estrategia militar que priorizó los ataques selectivos con drones, expandiendo las operaciones encubiertas en guerras no declaradas oficialmente.Los ataques con aviones no tripulados en naciones como Pakistán, Yemen y Somalia generaron un fuerte rechazo internacional por su elevado número de bajas civiles y el vacío legal bajo el cual operaban. Asimismo, recuerda Garay, la invasión a Libia en el 2011, pese a las declaraciones del candidato Obama de que la histórica política intervencionista y de cambio de régimen de EEUU eran violaciones a las soberanías que él no continuaría si llegara al poder, derivó en el colapso del Estado libio tras la captura de Muamar Gadafi. Además, la falta de un plan de estabilización posterior de su Administración convirtió al país norafricano en un territorio balcanizado y controlado por milicias armadas, un desenlace que el propio Obama llamaría luego como el mayor error de su Gobierno en materia de política exterior."A casi diez años de su salida del poder, no es difícil concluir que la figura de Obama no se ha agigantado a la distancia, como sucede con algunos mandatarios. No fue ni un prohombre ni una figura histórica relevante, sino un presidente de una gestión regular sin un legado perdurable. Es cierto, las expectativas iniciales fueron excesivas, pero no quiso o pudo impulsar cambios trascendentales y se convirtió en un miembro más de la élite", sentencia el experto.

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