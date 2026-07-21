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EEUU no tiene previsto ultimar el conflicto con Irán todavía, declara Trump

EEUU no tiene previsto ultimar el conflicto con Irán todavía, declara Trump

Sputnik Mundo

Estados Unidos no dejará Irán todavía, dado que la operación aún no ha finalizado, señaló el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión con... 21.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-21T17:46+0000

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Asimismo, añadió que Washington no tiene interés en reunirse con la parte iraní hasta que Teherán esté listo para hacerlo "de manera significativa". Con ello, advirtió que cualquier lugar de Irán que, en opinión de su Gobierno, esté relacionado con el programa nuclear iraní, será objeto de ataques de gran envergadura."Es posible que [los iraníes] estén intentando reconstruir una de las instalaciones. Bombardearemos esa instalación. Contra cualquier instalación en la que siquiera se planteen llevar a cabo actividades nucleares, lanzaremos un ataque muy, muy potente", sostuvo.Estados Unidos e Irán continúan intercambiando ataques después de la reanudación de las hostilidades la noche del 7 al 8 de julio. Recientemente, el Comando Central del país norteamericano anunció haber lanzado la décima oleada de ataques contra el Estado persa, que, a su vez, respondió atacando objetivos de EEUU en Oriente Medio.

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