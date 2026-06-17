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La ONU prevé un deterioro de la situación en 13 lugares considerados "puntos críticos de hambre"

La ONU prevé un deterioro de la situación en 13 lugares considerados "puntos críticos de hambre"

Sputnik Mundo

Este empeoramiento se prevé para el período comprendido entre junio y noviembre de 2026, indica el informe conjunto de la Organización de la ONU para la... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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La última edición del informe Puntos críticos del hambre identifica a "Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Palestina como los focos de hambre más críticos del mundo en términos de gravedad y magnitud del hambre". La situación en la Franja de Gaza, aunque ha mejorado tras el alto el fuego de octubre de 2025, "sigue siendo frágil", precisa el reporte.En total, en la lista de la ONU de lugares considerados "puntos críticos de hambre" figuran Afganistán, Birmania, Haití, el Líbano, Madagascar, Malí, el noreste de Nigeria, Palestina, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.Entre los detonantes de estas condiciones, el informe destaca los conflictos armados (en concreto, el de Oriente Medio) y la violencia, factores que tienen un efecto dominó. En particular, debido a las hostilidades, el Líbano se sumó en febrero de 2026 a la lista de "puntos críticos de hambre".A los factores mencionados se agregan las turbulencias económicas, la merma de la financiación externa y los efectos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño, que podría desencadenar tanto sequías como inundaciones en los territorios afectados.Los organismos instan a tomar medidas coordinadas de inmediato para aumentar la ayuda humanitaria y han puesto de manifiesto los desafíos actuales en este ámbito.

https://noticiaslatam.lat/20260503/como-puede-el-conflicto-en-oriente-medio-provocar-una-crisis-agricola-mundial-1173319964.html

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