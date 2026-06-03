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África se convierte en la región más peligrosa para dar a luz en pleno auge demográfico

África se convierte en la región más peligrosa para dar a luz en pleno auge demográfico

Sputnik Mundo

África subsahariana se ha consolidado como el territorio más letal del mundo para la maternidad, registrando anualmente unas 180.000 muertes de madres y un... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de experimentar el crecimiento demográfico más rápido del planeta, el continente concentra el 70% de las muertes maternas globales. Esta alarmante crisis sanitaria se ve severamente agravada por los conflictos armados, el desplazamiento forzado y la extrema pobreza que azotan a múltiples naciones de la región.El drama humanitario se intensifica de manera crítica en las zonas fronterizas afectadas por la violencia. Para miles de mujeres que huyen de la guerra en Sudán hacia la República Centroafricana, el peligro no cesa al cruzar la frontera. El desplazamiento forzado erradica el acceso a consultas prenatales y expone a las gestantes a trayectos de alta peligrosidad que debilitan su salud.La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, ilustra la gravedad de esta emergencia médica al registrar 829 muertes de mujeres por cada 100.000 nacimientos. A pesar de poseer vastas reservas de oro, que extraen principalmente empresas de Canadá, Sudáfrica y EEUU, los servicios de salud son prácticamente inexistentes fuera de las grandes ciudades, y un tercio de la población subsiste con menos de dos dólares al día, lo que imposibilita el traslado a centros médicos.Aunque las autoridades centroafricanas anunciaron un plan estatal para incrementar el gasto en recursos sanitarios y matronas cualificadas, la iniciativa se ha visto truncada por una drástica reducción de la ayuda humanitaria internacional. Los severos recortes presupuestarios aplicados por los principales donantes, liderados por Estados Unidos, han asestado un golpe crítico al financiamiento de los convenios con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia responsable de la salud sexual y reproductiva.Según el informe de AP, el impacto directo de este retiro de fondos es visible en localidades remotas como Birao, un punto crítico de refugio en la frontera con Sudán. En este sector, cuatro matronas locales financiadas por la ONU perdieron sus empleos el año pasado, y se decretó el cierre de "espacios seguros" que garantizaban el transporte de emergencia para mujeres embarazadas hacia hospitales de distrito, clausurando además dos instalaciones médicas que contaban con el respaldo financiero estadounidense.Representantes del UNFPA alertaron que el presupuesto de la agencia en la República Centroafricana se redujo a la mitad en los últimos dos años, situándose en 6.5 millones de dólares. Advirtieron que, al ser el único proveedor de insumos de salud reproductiva en regiones aisladas como Birao, el riesgo de mortalidad materna se incrementará de forma inminente si no se consigue el financiamiento, dejando a miles de mujeres expuestas a dar a luz en la vía pública y sin asistencia médica.

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