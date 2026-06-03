Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260603/africa-se-convierte-en-la-region-mas-peligrosa-para-dar-a-luz-en-pleno-auge-demografico-1173708880.html
África se convierte en la región más peligrosa para dar a luz en pleno auge demográfico
África se convierte en la región más peligrosa para dar a luz en pleno auge demográfico
Sputnik Mundo
África subsahariana se ha consolidado como el territorio más letal del mundo para la maternidad, registrando anualmente unas 180.000 muertes de madres y un... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T09:17+0000
2026-06-03T09:17+0000
internacional
eeuu
sudán
onu
organización mundial de la salud
🌍 áfrica
tasa de natalidad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173715405_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_b826c3c0e68b9c62c38a2076c09f8369.jpg
A pesar de experimentar el crecimiento demográfico más rápido del planeta, el continente concentra el 70% de las muertes maternas globales. Esta alarmante crisis sanitaria se ve severamente agravada por los conflictos armados, el desplazamiento forzado y la extrema pobreza que azotan a múltiples naciones de la región.El drama humanitario se intensifica de manera crítica en las zonas fronterizas afectadas por la violencia. Para miles de mujeres que huyen de la guerra en Sudán hacia la República Centroafricana, el peligro no cesa al cruzar la frontera. El desplazamiento forzado erradica el acceso a consultas prenatales y expone a las gestantes a trayectos de alta peligrosidad que debilitan su salud.La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, ilustra la gravedad de esta emergencia médica al registrar 829 muertes de mujeres por cada 100.000 nacimientos. A pesar de poseer vastas reservas de oro, que extraen principalmente empresas de Canadá, Sudáfrica y EEUU, los servicios de salud son prácticamente inexistentes fuera de las grandes ciudades, y un tercio de la población subsiste con menos de dos dólares al día, lo que imposibilita el traslado a centros médicos.Aunque las autoridades centroafricanas anunciaron un plan estatal para incrementar el gasto en recursos sanitarios y matronas cualificadas, la iniciativa se ha visto truncada por una drástica reducción de la ayuda humanitaria internacional. Los severos recortes presupuestarios aplicados por los principales donantes, liderados por Estados Unidos, han asestado un golpe crítico al financiamiento de los convenios con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia responsable de la salud sexual y reproductiva.Según el informe de AP, el impacto directo de este retiro de fondos es visible en localidades remotas como Birao, un punto crítico de refugio en la frontera con Sudán. En este sector, cuatro matronas locales financiadas por la ONU perdieron sus empleos el año pasado, y se decretó el cierre de "espacios seguros" que garantizaban el transporte de emergencia para mujeres embarazadas hacia hospitales de distrito, clausurando además dos instalaciones médicas que contaban con el respaldo financiero estadounidense.Representantes del UNFPA alertaron que el presupuesto de la agencia en la República Centroafricana se redujo a la mitad en los últimos dos años, situándose en 6.5 millones de dólares. Advirtieron que, al ser el único proveedor de insumos de salud reproductiva en regiones aisladas como Birao, el riesgo de mortalidad materna se incrementará de forma inminente si no se consigue el financiamiento, dejando a miles de mujeres expuestas a dar a luz en la vía pública y sin asistencia médica.
https://noticiaslatam.lat/20260601/la-respuesta-de-africa-al-brote-de-ebola-debe-ser-definida-de-forma-interna-dice-experto-1173688759.html
https://noticiaslatam.lat/20260202/1170960577.html
eeuu
sudán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173715405_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_12b304f0706b607dbed6e9132285c5be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, sudán, onu, organización mundial de la salud, 🌍 áfrica, tasa de natalidad
eeuu, sudán, onu, organización mundial de la salud, 🌍 áfrica, tasa de natalidad

África se convierte en la región más peligrosa para dar a luz en pleno auge demográfico

09:17 GMT 03.06.2026
© AP Photo / Caitlin KellyUna mujer tiene su primera consulta prenatal en el Hospital del Distrito de Birao en la República Centroafricana
Una mujer tiene su primera consulta prenatal en el Hospital del Distrito de Birao en la República Centroafricana - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Caitlin Kelly
Síguenos en
África subsahariana se ha consolidado como el territorio más letal del mundo para la maternidad, registrando anualmente unas 180.000 muertes de madres y un millón de decesos de recién nacidos, según datos oficiales consignados por la agencia 'AP'.
A pesar de experimentar el crecimiento demográfico más rápido del planeta, el continente concentra el 70% de las muertes maternas globales. Esta alarmante crisis sanitaria se ve severamente agravada por los conflictos armados, el desplazamiento forzado y la extrema pobreza que azotan a múltiples naciones de la región.
El drama humanitario se intensifica de manera crítica en las zonas fronterizas afectadas por la violencia. Para miles de mujeres que huyen de la guerra en Sudán hacia la República Centroafricana, el peligro no cesa al cruzar la frontera. El desplazamiento forzado erradica el acceso a consultas prenatales y expone a las gestantes a trayectos de alta peligrosidad que debilitan su salud.
Оповещение о распространении вируса Эбола в Конго - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
Internacional
La respuesta de África al brote de ébola debe ser definida de forma interna, dice experto
1 de junio, 06:55 GMT
La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, ilustra la gravedad de esta emergencia médica al registrar 829 muertes de mujeres por cada 100.000 nacimientos. A pesar de poseer vastas reservas de oro, que extraen principalmente empresas de Canadá, Sudáfrica y EEUU, los servicios de salud son prácticamente inexistentes fuera de las grandes ciudades, y un tercio de la población subsiste con menos de dos dólares al día, lo que imposibilita el traslado a centros médicos.
Aunque las autoridades centroafricanas anunciaron un plan estatal para incrementar el gasto en recursos sanitarios y matronas cualificadas, la iniciativa se ha visto truncada por una drástica reducción de la ayuda humanitaria internacional. Los severos recortes presupuestarios aplicados por los principales donantes, liderados por Estados Unidos, han asestado un golpe crítico al financiamiento de los convenios con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia responsable de la salud sexual y reproductiva.
Francia pone en marcha un plan para eliminar a los líderes indeseables de África, denuncia la inteligencia rusa - Sputnik Mundo, 1920, 02.02.2026
Defensa
Francia pone en marcha un plan para eliminar a los "líderes indeseables" de África, denuncia la inteligencia rusa
2 de febrero, 08:57 GMT
Según el informe de AP, el impacto directo de este retiro de fondos es visible en localidades remotas como Birao, un punto crítico de refugio en la frontera con Sudán. En este sector, cuatro matronas locales financiadas por la ONU perdieron sus empleos el año pasado, y se decretó el cierre de "espacios seguros" que garantizaban el transporte de emergencia para mujeres embarazadas hacia hospitales de distrito, clausurando además dos instalaciones médicas que contaban con el respaldo financiero estadounidense.
Representantes del UNFPA alertaron que el presupuesto de la agencia en la República Centroafricana se redujo a la mitad en los últimos dos años, situándose en 6.5 millones de dólares. Advirtieron que, al ser el único proveedor de insumos de salud reproductiva en regiones aisladas como Birao, el riesgo de mortalidad materna se incrementará de forma inminente si no se consigue el financiamiento, dejando a miles de mujeres expuestas a dar a luz en la vía pública y sin asistencia médica.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала