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"A los mexicanos no nos gusta que haya intervención extranjera", dice secretario de Gobierno de CDMX

"A los mexicanos no nos gusta que haya intervención extranjera", dice secretario de Gobierno de CDMX

Sputnik Mundo

En conversación exclusiva con Sputnik, el titular de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, César Cravioto, abordó el papel de la oposición en el... 22.07.2026, Sputnik Mundo

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En un momento en el que la relación bilateral entre México y Estados Unidos experimenta fuertes tensiones por la presión de la Casa Blanca en rubros como la seguridad fronteriza, el narcotráfico y la renovación del T-MEC, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido la importancia de la defensa de la soberanía nacional y el rechazo a toda intervención extranjera.No obstante, diversas figuras de la oposición de derecha partidista se han posicionado como actores clave para instigar la intromisión estadounidense en el país latinoamericano, alegando que México es un "narcoestado" dominado por los grupos criminales, en donde la democracia supuestamente es atropellada constantemente.Por ejemplo, en septiembre de 2025, Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), viajó a Washington, D.C., para denunciar a los "narcopolíticos" del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y reunirse con la congresista republicana de origen cubano María Salazar, reconocida por abogar por una mayor presión estadounidense en países latinoamericanos gobernados por la izquierda."Un gran error" Al respecto, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, calificó como una equivocación de la oposición viajar a Estados Unidos "a pedir la intervención del vecino país del norte para resolver nuestras diferencias internas"."Hemos visto en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, a senadores, a senadoras de oposición, en el propio Congreso de la Ciudad de México, a diputados del PAN [Partido Acción Nacional], pedir la intervención de Estados Unidos", agregó.Para el funcionario, que se desempeñó como vocero de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el proceso electoral de 2024, este comportamiento no solo va en detrimento de la patria: constituye un "gran error político", dado que, "en lugar de atraer adeptos", genera rechazo en la mayoría de la población, en un momento en el que, según la perspectiva de numerosos analistas políticos, los partidos opositores han sido incapaces de traducir las demandas del pueblo en un proyecto de nación representativo."Ir en contra del país, ir en contra de la soberanía nacional (...) es una torpeza política mayúscula, que han tenido sobre todo el PRI y el PAN, en esta lucha, en esta defensa por la soberanía nacional", ponderó el secretario.Narrativa en el Mundial de Fútbol 2026Otro de los frentes en el que ciertas figuras opositoras trataron de impulsar una narrativa sobre la supuesta ingobernabilidad fue el Mundial de Fútbol 2026, que, en el país latinoamericano, se disputó en Ciudad de México, Guadalajara (occidente) y Monterrey (norte).En lo que respecta a la capital de la nación latinoamericana, integrantes del PAN declararon que la megaurbe no estaba preparada para albergar la justa deportiva más popular del mundo, esto por problemas de movilidad, seguridad y protección civil.Si bien Cravioto reconoció que la CDMX "tiene muchos retos permanentes", el trabajo de las autoridades consiste en "resolver las necesidades de la población, atender las peticiones de la gente, gobernar para la sociedad en su conjunto".En ese sentido, el también cofundador de Morena señaló que, constantemente, las distintas carteras del Gobierno capitalino tienen que combatir "las mentiras, la información equivocada, la información dolosa que todo el tiempo están tratando de meter los opositores"."Todos los días amanecemos con una noticia falsa, con una información sesgada, con un dato equivocado, con una nota calumniosa (...) y lo mejor es estar cerca de la gente, para estar explicando, para estar combatiendo todas estas mentiras, toda esta narrativa negativa", ahondó.Así, dijo que, en la Copa del Mundo, "la narrativa" previa al inicio del torneo "era que no iba a rodar el balón, que la Ciudad de México no estaba preparada, que no debimos de haber sido sede mundialista".Hay gobernabilidad en Ciudad de MéxicoEl secretario de Gobierno capitalino sostuvo que "hay márgenes muy importantes de gobernabilidad" en la ciudad, al tiempo que las autoridades mantienen "comunicación constante con grupos, con organizaciones, con colectivos, con ciudadanos" que solicitan cualquier tipo de trámite."Esta forma tan directa de gobernar que ha impulsado la jefa de Gobierno [Clara Brugada] —y que toda [su Administración] lo hacemos con el mismo sello de gobernar cerca de la gente, en las calles, en las comunidades, en las colonias, en los barrios, que es donde están los problemas— ayuda mucho justamente a la gobernabilidad", estimó Cravioto.Por consiguiente, señaló que, a través de la ventana del Mundial de Fútbol, "el mundo entero vio al verdadero México, no al México que nos quieren decir [desde la oposición que existe]: que hay mucho descontento, que hay mucha violencia, que hay mucho enojo de la gente"."Lo vemos en los niveles de aprobación que tienen nuestra presidenta, nuestra jefa de Gobierno, el anterior presidente, [Andrés Manuel] López Obrador, todavía muy querido por la gente. [Las] narrativas basadas en mentiras se les caen, porque la realidad es otra y el sentir popular es otro", finalizó.

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