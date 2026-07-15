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Un dron ucraniano mata al jefe de ingenieros de la central nuclear de Zaporozhie y a su conductor

Un dron ucraniano mata al jefe de ingenieros de la central nuclear de Zaporozhie y a su conductor

Sputnik Mundo

Como resultado de un ataque terrorista de Kiev, fue asesinado el ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporozhie, Alexandr Yákovlev, informó el director de... 15.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-15T17:53+0000

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El dron ucraniano atacó un vehículo de servicio de la central nuclear de Zaporozhie en el límite entre el recinto industrial de la planta y la ciudad de Energodar, informó el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov.El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, está obligado a reconocer finalmente el crimen del régimen de Kiev después del asesinato del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporozhie, Alexandr Yákovlev, denunció la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, a los medios rusos.Yákovlev dedicó toda su vida a la energía atómica y falleció, en esencia, en su puesto de combate. La dirección política del país ya ha sido informada.La central nuclear de Zaporozhie está situada en la orilla izquierda del río Dniéper, cerca de la ciudad de Energodar. En octubre de 2022, la planta pasó a estar bajo jurisdicción de Rusia. La generación de electricidad en los bloques de energía fue suspendida en septiembre de 2022. Desde abril de 2024, todos los bloques de la central se encuentran en régimen de parada fría.En las últimas semanas, Kiev intensificó sus ataques contra la planta y las zonas aledañas. Así, el 30 de junio la estación de bomberos de Energodar fue atacada por drones y, al día siguiente, los especialistas del OIEA registraron daños en el edificio y en varios vehículos de extinción de incendios, lo cual redujo considerablemente la capacidad operativa del establecimiento bomberil.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso precisan que estos ataques muestran que Kiev va por el camino del terrorismo nuclear.

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