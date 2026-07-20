https://noticiaslatam.lat/20260720/iran-recibe-propuestas-de-mediadores-para-desescalar-el-conflicto-con-eeuu-informa-la-cancilleria-1174347034.html
Irán recibe propuestas de mediadores para desescalar el conflicto con EEUU, informa la Cancillería iraní
Irán recibe propuestas de mediadores para desescalar el conflicto con EEUU, informa la Cancillería iraní
Sputnik Mundo
Teherán recibió propuestas de mediadores para rebajar las tensiones con EEUU, confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaíl Baghaei. Además... 20.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-20T16:03+0000
2026-07-20T16:03+0000
2026-07-20T16:03+0000
internacional
irán
eeuu
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
política
teherán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173690773_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_7e6954fccd5aefb22498ddf188c81c99.jpg
En sus palabras, los mediadores están trabajando para rebajar las tensiones entre Irán y Estados Unidos.Los funcionarios estadounidenses están tan influenciados por los informes falsos que cualquier noticia que "no les guste la consideran resultado del trabajo de la inteligencia artificial".Baghaei subrayó que Washington es plenamente consciente de que la tragedia de Minab fue un acto deliberado y, al llamar la atención sobre ella, las autoridades estadounidenses intentan presentar el resto de medidas adoptadas durante los 40 días de guerra como legalmente justificadas, apuntó. En este contexto, Teherán exigirá responsabilidades a EEUU por sus crímenes de guerra, advirtió.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.
https://noticiaslatam.lat/20260720/eeuu-presenta-un-informe-sobre-la-novena-jornada-consecutiva-de-ataques-contra-iran-1174344410.html
irán
eeuu
teherán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173690773_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_869e4fa8171c83ce5be982dd51b241dd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irán, eeuu, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, política, teherán
irán, eeuu, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, política, teherán
Irán recibe propuestas de mediadores para desescalar el conflicto con EEUU, informa la Cancillería iraní
Teherán recibió propuestas de mediadores para rebajar las tensiones con EEUU, confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaíl Baghaei. Además, prometió exigir responsabilidades a Washington por sus crímenes de guerra.
"Hay propuestas, las hemos recibido, pero permítanme no entrar en detalles", informó.
En sus palabras, los mediadores están trabajando para rebajar las tensiones entre Irán y Estados Unidos.
Los funcionarios estadounidenses están tan influenciados por los informes falsos que cualquier noticia que "no les guste la consideran resultado del trabajo de la inteligencia artificial".
Baghaei subrayó que Washington es plenamente consciente de que la tragedia de Minab
fue un acto deliberado
y, al llamar la atención sobre ella, las autoridades estadounidenses intentan presentar el resto de medidas adoptadas durante los 40 días de guerra como legalmente justificadas,
apuntó. En este contexto, Teherán exigirá responsabilidades a EEUU
por sus crímenes de guerra, advirtió.
El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento
que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero
. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán
en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.
Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando
, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.