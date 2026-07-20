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Irán recibe propuestas de mediadores para desescalar el conflicto con EEUU, informa la Cancillería iraní

Irán recibe propuestas de mediadores para desescalar el conflicto con EEUU, informa la Cancillería iraní

Sputnik Mundo

Teherán recibió propuestas de mediadores para rebajar las tensiones con EEUU, confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaíl Baghaei. Además... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T16:03+0000

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En sus palabras, los mediadores están trabajando para rebajar las tensiones entre Irán y Estados Unidos.Los funcionarios estadounidenses están tan influenciados por los informes falsos que cualquier noticia que "no les guste la consideran resultado del trabajo de la inteligencia artificial".Baghaei subrayó que Washington es plenamente consciente de que la tragedia de Minab fue un acto deliberado y, al llamar la atención sobre ella, las autoridades estadounidenses intentan presentar el resto de medidas adoptadas durante los 40 días de guerra como legalmente justificadas, apuntó. En este contexto, Teherán exigirá responsabilidades a EEUU por sus crímenes de guerra, advirtió.El 18 de junio, Teherán y Washington firmaron el memorando de entendimiento que preveía el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, desde el 8 de julio, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán en respuesta a las presuntas acciones del Estado persa contra buques mercantes que atravesaban el estrecho de Ormuz.Irán, por su parte, respondió con ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Oriente Medio. Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando, cuyos términos implicaban el cese de las hostilidades.A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que el alto el fuego entre las dos partes ya no está en vigor.

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