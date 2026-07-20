https://noticiaslatam.lat/20260720/varios-muertos-y-decenas-de-heridos-por-un-ataque-de-ucrania-contra-un-autobus-de-pasajeros-en-1174347272.html

Varios muertos y decenas de heridos por un ataque de Ucrania contra un autobús de pasajeros en Rusia

Varios muertos y decenas de heridos por un ataque de Ucrania contra un autobús de pasajeros en Rusia

Sputnik Mundo

Cinco civiles murieron y 23 resultaron heridos en Shebékino, en la región fronteriza de Bélgorod, tras el impacto de un dron de las FFAA de Ucrania contra un... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T12:44+0000

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Añadió que otros 23 civiles resultaron heridos y se encuentran ingresados en un hospital.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil en el territorio ruso. Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un establecimiento educativo en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.

https://noticiaslatam.lat/20260702/ya-parece-una-tactica-deliberada-nuevo-ataque-ucraniano-contra-un-autobus-bielorruso-deja-heridos--1174139503.html

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