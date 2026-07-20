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Varios muertos y decenas de heridos por un ataque de Ucrania contra un autobús de pasajeros en Rusia
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Cinco civiles murieron y 23 resultaron heridos en Shebékino, en la región fronteriza de Bélgorod, tras el impacto de un dron de las FFAA de Ucrania contra un... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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Añadió que otros 23 civiles resultaron heridos y se encuentran ingresados en un hospital.Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil en el territorio ruso. Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un establecimiento educativo en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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Varios muertos y decenas de heridos por un ataque de Ucrania contra un autobús de pasajeros en Rusia

12:44 GMT 20.07.2026
© Пресс-служба врио губернатора Брянской области / Acceder al contenido multimediaLas consecuenias del ataque ucraniano contra el autobús con menores en la región de Briansk
Las consecuenias del ataque ucraniano contra el autobús con menores en la región de Briansk - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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Cinco civiles murieron y 23 resultaron heridos en Shebékino, en la región fronteriza de Bélgorod, tras el impacto de un dron de las FFAA de Ucrania contra un autobús de pasajeros, informó el gobernador en funciones, Alexandr Shuváyev.

"Hoy en la ciudad de Shebékino, un dron perteneciente a terroristas neonazis de Kiev atacó deliberada y cínicamente un autobús de pasajeros (...) Como resultado de este ataque inhumano y cobarde (...) cuatro mujeres y un menor fallecieron a causa de sus heridas", precisó Shuváyev en las redes sociales.

Añadió que otros 23 civiles resultaron heridos y se encuentran ingresados en un hospital.
Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil en el territorio ruso.
Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un establecimiento educativo en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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