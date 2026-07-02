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"Ya parece una táctica deliberada": nuevo ataque ucraniano contra un autobús bielorruso deja heridos
"Ya parece una táctica deliberada": nuevo ataque ucraniano contra un autobús bielorruso deja heridos
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Al menos tres personas resultaron heridas luego de que un dron ucraniano golpeara un autobús con turistas bielorrusos en la región rusa de Briansk, informó el... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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En opinión del titular, incluso "se puede suponer que existen configuraciones para rastrear [con inteligencia artificial] en esta zona vehículos con matrículas bielorrusas o con algún tipo de identificación que permita detectar específicamente el transporte bielorruso y asestar golpes contra los mismos".En este contexto, Miróshnik apuntó que Kiev busca provocar a los dirigentes de Bielorrusia a hacer pasos mal concebidos. De acuerdo con el comisionado de la Cancillería rusa "se trata de una estrategia planificada y meditada que surge de Kiev, no sin el visto bueno de sus patrocinadores occidentales o europeos".Una opinión similar fue expresada a Sputnik por el diputado bielorruso Oleg Gaidukevich, quien calificó este ataque ucraniano como "un intento evidente de involucrar a Bielorrusia en el conflicto militar".El 2 de julio, los medios de comunicación bielorrusos reportaron que un dron impactó contra un autobús que se dirigía desde Minsk a la ciudad rusa de Anapa, en el mar Negro, mientras se encontraba en un estacionamiento en la región de Briansk. En ese momento, había 19 pasajeros a bordo y, según los últimos datos, tres personas resultaron heridas.No es el primer ataque con dron contra un autobús con pasajeros bielorrusos en los últimos tiempos.El 17 de junio, un dron ucraniano de ala fija atacó un vehículo que transportaba a un equipo infantil de fútbol de la región bielorrusa de Gómel rumbo a la ciudad rusa de Guelendzhik, en la costa del mar Negro. Como resultado, una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas, de las cuales seis son menores de edad.
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"Ya parece una táctica deliberada": nuevo ataque ucraniano contra un autobús bielorruso deja heridos

18:26 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Andrii MarienkoUn militar ucraniano de la 57.ª brigada motorizada controla un dron FPV en la línea del frente en la región de Járkov, Ucrania, el 12 de agosto de 2025
Un militar ucraniano de la 57.ª brigada motorizada controla un dron FPV en la línea del frente en la región de Járkov, Ucrania, el 12 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
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Al menos tres personas resultaron heridas luego de que un dron ucraniano golpeara un autobús con turistas bielorrusos en la región rusa de Briansk, informó el Ministerio de Salud de Bielorrusia. A mediados de junio, Kiev atacó otro autobús con bielorrusos y el nuevo ataque dista de ser una mera coincidencia, precisaron en la Cancillería rusa.

"Un mismo proyectil no puede caer dos veces en el mismo cráter. No puede haber coincidencias de este tipo. Esto ya parece una táctica deliberada y ejecutada por parte del régimen de Kiev", comentó a Sputnik el comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.

En opinión del titular, incluso "se puede suponer que existen configuraciones para rastrear [con inteligencia artificial] en esta zona vehículos con matrículas bielorrusas o con algún tipo de identificación que permita detectar específicamente el transporte bielorruso y asestar golpes contra los mismos".
En este contexto, Miróshnik apuntó que Kiev busca provocar a los dirigentes de Bielorrusia a hacer pasos mal concebidos. De acuerdo con el comisionado de la Cancillería rusa "se trata de una estrategia planificada y meditada que surge de Kiev, no sin el visto bueno de sus patrocinadores occidentales o europeos".
Una opinión similar fue expresada a Sputnik por el diputado bielorruso Oleg Gaidukevich, quien calificó este ataque ucraniano como "un intento evidente de involucrar a Bielorrusia en el conflicto militar".
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El 2 de julio, los medios de comunicación bielorrusos reportaron que un dron impactó contra un autobús que se dirigía desde Minsk a la ciudad rusa de Anapa, en el mar Negro, mientras se encontraba en un estacionamiento en la región de Briansk. En ese momento, había 19 pasajeros a bordo y, según los últimos datos, tres personas resultaron heridas.
No es el primer ataque con dron contra un autobús con pasajeros bielorrusos en los últimos tiempos.
El 17 de junio, un dron ucraniano de ala fija atacó un vehículo que transportaba a un equipo infantil de fútbol de la región bielorrusa de Gómel rumbo a la ciudad rusa de Guelendzhik, en la costa del mar Negro. Como resultado, una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas, de las cuales seis son menores de edad.
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