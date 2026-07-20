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EEUU presenta un informe sobre la novena jornada consecutiva de ataques contra Irán
EEUU presenta un informe sobre la novena jornada consecutiva de ataques contra Irán
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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo ataques contra centros de mando militar iraníes, sistemas de defensa aérea... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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Según justificó el comando militar, la operación tuvo como objetivo "reducir la capacidad de Irán" para atacar buques comerciales y civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.En un comunicado, el CENTCOM afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúan contra la nación persa "bajo la dirección del comandante en jefe [Donald Trump]" y recalcó que sus tropas permanecen en estado de máxima alerta, listas para realizar nuevas operaciones si fuera necesario.
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EEUU presenta un informe sobre la novena jornada consecutiva de ataques contra Irán

04:25 GMT 20.07.2026
© Foto : Twitter / @CENTCOMUn F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEUU (imagen referencial)
Un F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEUU (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
© Foto : Twitter / @CENTCOM
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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo ataques contra centros de mando militar iraníes, sistemas de defensa aérea, instalaciones de vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, así como redes de comunicación.
Según justificó el comando militar, la operación tuvo como objetivo "reducir la capacidad de Irán" para atacar buques comerciales y civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.
Irán respondió a los recientes ataques de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
Defensa
Irán responde a la ofensiva de EEUU con ataques de drones contra objetivos militares en Kuwait
ayer, 03:45 GMT
En un comunicado, el CENTCOM afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúan contra la nación persa "bajo la dirección del comandante en jefe [Donald Trump]" y recalcó que sus tropas permanecen en estado de máxima alerta, listas para realizar nuevas operaciones si fuera necesario.
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