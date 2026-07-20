EEUU presenta un informe sobre la novena jornada consecutiva de ataques contra Irán

Según justificó el comando militar, la operación tuvo como objetivo "reducir la capacidad de Irán" para atacar buques comerciales y civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.En un comunicado, el CENTCOM afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúan contra la nación persa "bajo la dirección del comandante en jefe [Donald Trump]" y recalcó que sus tropas permanecen en estado de máxima alerta, listas para realizar nuevas operaciones si fuera necesario.
Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo ataques contra centros de mando militar iraníes, sistemas de defensa aérea, instalaciones de vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, así como redes de comunicación.
Según justificó el comando militar, la operación tuvo como objetivo "reducir la capacidad de Irán" para atacar buques comerciales y civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.
En un comunicado, el CENTCOM afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúan contra la nación persa "bajo la dirección del comandante en jefe [Donald Trump]" y recalcó que sus tropas permanecen en estado de máxima alerta, listas para realizar nuevas operaciones si fuera necesario.
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