Fuerzas estadounidenses lanzan la décima ola consecutiva de ataques contra Irán

Al igual que en los ataques anteriores, las autoridades del país norteamericano señalaron que este golpe tenía como fin "degradar aún más las capacidades militares iraníes".Trump escribió momentos antes en Truth Social que "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces", en referencia a los tres militares fallecidos en Jordania e Irak.
Los ataques comenzaron a las 4 de la tarde, hora del este (GMT -4), por orden del presidente estadounidense Donald Trump, según informó el Comando Central a través de una publicación en redes sociales.
Al igual que en los ataques anteriores, las autoridades del país norteamericano señalaron que este golpe tenía como fin "degradar aún más las capacidades militares iraníes".
Trump escribió momentos antes en Truth Social que "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces", en referencia a los tres militares fallecidos en Jordania e Irak.
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