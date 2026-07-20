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Fuerzas estadounidenses lanzan la décima ola consecutiva de ataques contra Irán
Fuerzas estadounidenses lanzan la décima ola consecutiva de ataques contra Irán
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Los ataques comenzaron a las 4 de la tarde, hora del este (GMT -4), por orden del presidente estadounidense Donald Trump, según informó el Comando Central a... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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Al igual que en los ataques anteriores, las autoridades del país norteamericano señalaron que este golpe tenía como fin "degradar aún más las capacidades militares iraníes".Trump escribió momentos antes en Truth Social que "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces", en referencia a los tres militares fallecidos en Jordania e Irak.
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Fuerzas estadounidenses lanzan la décima ola consecutiva de ataques contra Irán

22:48 GMT 20.07.2026
© Foto : X - @CENTCOMFuerzas estadounidenses
Fuerzas estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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Los ataques comenzaron a las 4 de la tarde, hora del este (GMT -4), por orden del presidente estadounidense Donald Trump, según informó el Comando Central a través de una publicación en redes sociales.
Al igual que en los ataques anteriores, las autoridades del país norteamericano señalaron que este golpe tenía como fin "degradar aún más las capacidades militares iraníes".
El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmaíl Baghaei - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
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Irán recibe propuestas de mediadores para desescalar el conflicto con EEUU, informa la Cancillería iraní
16:03 GMT
Trump escribió momentos antes en Truth Social que "cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces", en referencia a los tres militares fallecidos en Jordania e Irak.
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