Auditoría de EEUU revela escándalo de corrupción de 100 millones de dólares en el entorno de Zelenski
Auditoría de EEUU revela escándalo de corrupción de 100 millones de dólares en el entorno de Zelenski
Sputnik Mundo
El informe del Inspector General Especial para la Operación Atlantic Resolve, presentado al Congreso estadounidense, destaca graves casos de corrupción en... 21.02.2026, Sputnik Mundo
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción descubrieron un esquema de sobornos por al menos 100 millones de dólares mediante contratos inflados y sobornos. Los implicados incluyen:El informe también detalla otros casos de corrupción, como la inflación de costos en equipo militar por parte de un exjefe del distrito militar de Lugansk (un desfalco de unos 100.000 dólares para drones y equipo de guerra electrónica), planes para suministrar drones a precios inflados (lo que llevó al congelamiento de 6 millones de dólares en los fondos) y sobrecostos del Pentágono por 20.500 millones de dólares en municiones, junto con retrasos de hasta 18 meses en las entregas.Desde febrero de 2022, el Congreso estadounidense ha aprobado unos 187.700 millones de dólares en asistencia a Ucrania. Se destacan problemas de supervisión, como la cancelación del 83% de los programas de la USAID y su transferencia a control estatal, reducción de puestos y falta de monitoreo independiente en ciertos fondos.El 10 de noviembre del 2025, la NABU anunció la realización de una operación especial a gran escala en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El diputado del Parlamento Yaroslav Zhelezniak informó que la NABU estaba realizando registros en la vivienda del exministro de Energía y, en ese momento, ministro de Justicia, Guerman Galúschenko, así como en la empresa Energoatom. Se informó que los agentes de la NABU también llegaron con registros al empresario y aliado de Zelenski, Timur Míndich, quien, según resultó, había logrado abandonar Ucrania con antelación.
Auditoría de EEUU revela escándalo de corrupción de 100 millones de dólares en el entorno de Zelenski

11:14 GMT 21.02.2026 (actualizado: 11:26 GMT 21.02.2026)
El informe del Inspector General Especial para la Operación Atlantic Resolve, presentado al Congreso estadounidense, destaca graves casos de corrupción en Ucrania, principalmente en Energoatom, la empresa nuclear estatal que genera la mitad de la electricidad del país.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción descubrieron un esquema de sobornos por al menos 100 millones de dólares mediante contratos inflados y sobornos.

Los implicados incluyen:

Timur Míndich, exsocio comercial de Zelenski, quien huyó del país.
Alexéi Chernishov, ex vice primer ministro, arrestado.
Guerman Galúschenko, ministro de Energía, renunció.
Denís Maliuska, ministro de Justicia, renunció.
Andréi Yermak, jefe de la Oficina Presidencial, renunció.
El informe también detalla otros casos de corrupción, como la inflación de costos en equipo militar por parte de un exjefe del distrito militar de Lugansk (un desfalco de unos 100.000 dólares para drones y equipo de guerra electrónica), planes para suministrar drones a precios inflados (lo que llevó al congelamiento de 6 millones de dólares en los fondos) y sobrecostos del Pentágono por 20.500 millones de dólares en municiones, junto con retrasos de hasta 18 meses en las entregas.
Desde febrero de 2022, el Congreso estadounidense ha aprobado unos 187.700 millones de dólares en asistencia a Ucrania. Se destacan problemas de supervisión, como la cancelación del 83% de los programas de la USAID y su transferencia a control estatal, reducción de puestos y falta de monitoreo independiente en ciertos fondos.
El 10 de noviembre del 2025, la NABU anunció la realización de una operación especial a gran escala en el sector energético, publicando fotos de bolsas llenas de fajos de moneda extranjera encontradas durante la operación. El diputado del Parlamento Yaroslav Zhelezniak informó que la NABU estaba realizando registros en la vivienda del exministro de Energía y, en ese momento, ministro de Justicia, Guerman Galúschenko, así como en la empresa Energoatom. Se informó que los agentes de la NABU también llegaron con registros al empresario y aliado de Zelenski, Timur Míndich, quien, según resultó, había logrado abandonar Ucrania con antelación.
