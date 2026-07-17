https://noticiaslatam.lat/20260717/kiev-teme-que-la-crisis-en-el-golfo-persico-desvie-la-atencion-de-eeuu-de-ucrania-senala-lavrov--1174313546.html
Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov
Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov
Sputnik Mundo
En Kiev están preocupados porque la crisis en el golfo Pérsico esté desviando la atención de Estados Unidos de la situación en Ucrania, aseveró el ministro de... 17.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-17T15:26+0000
2026-07-17T15:26+0000
2026-07-17T15:26+0000
internacional
política
seguridad
serguéi lavrov
ucrania
eeuu
rusia
🌍 europa
🌍 oriente medio
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174010993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6cc2fd1c9855f15f26099a8c016ab49.jpg
Asimismo, Lavrov recordó que Moscú aceptó las propuestas planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de Anchorage, pero los aliados europeos de Washington y Volodímir Zelenski intentan apartarlo de ese planteamiento.El canciller ruso también subrayó que el país euroasiático seguirá adelante con sus objetivos en la operación militar especial en Ucrania, independientemente de la implicación de los negociadores estadounidenses en otras crisis internacionales. El presidente ruso Vladímir Putin dejó claro que Moscú concluirá la operación militar especial iniciada tras el fracaso de los intentos por resolver el conflicto por la vía diplomática y después de que los firmantes de acuerdos anteriores reconocieran que no tenían intención de cumplirlos.En relación con la situación en Oriente Medio, Lavrov señaló que la prolongación de la crisis en torno al estrecho de Ormuz está afectando a la economía mundial y aumentando la importancia del corredor internacional de transporte Norte-Sur.Por último, indicó que Rusia mantiene contactos con todas las partes implicadas en la crisis del golfo Pérsico y que, en esas conversaciones, insta a un alto el fuego lo antes posible y al restablecimiento de la libre navegación en el estrecho de Ormuz, sin restricciones ni gravámenes.
https://noticiaslatam.lat/20260715/en-el-kremlin-revelan-cuando-volvera-eeuu-al-proceso-de-arreglo-del-conflicto-en-ucrania-1174290020.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174010993_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4669e1436db09da42dc0fbd59a9e4cb5.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, serguéi lavrov, ucrania, eeuu, rusia, 🌍 europa, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
política, seguridad, serguéi lavrov, ucrania, eeuu, rusia, 🌍 europa, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov
En Kiev están preocupados porque la crisis en el golfo Pérsico esté desviando la atención de Estados Unidos de la situación en Ucrania, aseveró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.
"Les preocupa que Estados Unidos esté distraído (por la crisis del golfo Pérsico) y no pueda sumarse más activamente al bando que se dedica exclusivamente a ejercer presión sobre Rusia", destacó el alto diplomático.
Asimismo, Lavrov recordó que Moscú aceptó las propuestas planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de Anchorage, pero los aliados europeos de Washington y Volodímir Zelenski intentan apartarlo de ese planteamiento.
El canciller ruso también subrayó que el país euroasiático seguirá adelante con sus objetivos en la operación militar especial en Ucrania, independientemente de la implicación de los negociadores estadounidenses en otras crisis internacionales.
"Que los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, se ocupen de las tareas que les encomiende su presidente, pero nosotros estamos resolviendo nuestras propias tareas", sostuvo.
El presidente ruso Vladímir Putin dejó claro que Moscú concluirá la operación militar especial
iniciada tras el fracaso de los intentos por resolver el conflicto por la vía diplomática y después de que los firmantes de acuerdos anteriores reconocieran que no tenían intención de cumplirlos.
En relación con la situación en Oriente Medio, Lavrov señaló que la prolongación de la crisis en torno al estrecho de Ormuz está afectando a la economía mundial y aumentando la importancia del corredor internacional de transporte Norte-Sur.
Por último, indicó que Rusia mantiene contactos con todas las partes implicadas en la crisis del golfo Pérsico y que, en esas conversaciones, insta a un alto el fuego lo antes posible y al restablecimiento de la libre navegación en el estrecho de Ormuz, sin restricciones ni gravámenes.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.