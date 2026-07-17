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Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov

Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov

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En Kiev están preocupados porque la crisis en el golfo Pérsico esté desviando la atención de Estados Unidos de la situación en Ucrania, aseveró el ministro de... 17.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-17T15:26+0000

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Asimismo, Lavrov recordó que Moscú aceptó las propuestas planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de Anchorage, pero los aliados europeos de Washington y Volodímir Zelenski intentan apartarlo de ese planteamiento.El canciller ruso también subrayó que el país euroasiático seguirá adelante con sus objetivos en la operación militar especial en Ucrania, independientemente de la implicación de los negociadores estadounidenses en otras crisis internacionales. El presidente ruso Vladímir Putin dejó claro que Moscú concluirá la operación militar especial iniciada tras el fracaso de los intentos por resolver el conflicto por la vía diplomática y después de que los firmantes de acuerdos anteriores reconocieran que no tenían intención de cumplirlos.En relación con la situación en Oriente Medio, Lavrov señaló que la prolongación de la crisis en torno al estrecho de Ormuz está afectando a la economía mundial y aumentando la importancia del corredor internacional de transporte Norte-Sur.Por último, indicó que Rusia mantiene contactos con todas las partes implicadas en la crisis del golfo Pérsico y que, en esas conversaciones, insta a un alto el fuego lo antes posible y al restablecimiento de la libre navegación en el estrecho de Ormuz, sin restricciones ni gravámenes.

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