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Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov
Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov
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En Kiev están preocupados porque la crisis en el golfo Pérsico esté desviando la atención de Estados Unidos de la situación en Ucrania, aseveró el ministro de... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Lavrov recordó que Moscú aceptó las propuestas planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de Anchorage, pero los aliados europeos de Washington y Volodímir Zelenski intentan apartarlo de ese planteamiento.El canciller ruso también subrayó que el país euroasiático seguirá adelante con sus objetivos en la operación militar especial en Ucrania, independientemente de la implicación de los negociadores estadounidenses en otras crisis internacionales. El presidente ruso Vladímir Putin dejó claro que Moscú concluirá la operación militar especial iniciada tras el fracaso de los intentos por resolver el conflicto por la vía diplomática y después de que los firmantes de acuerdos anteriores reconocieran que no tenían intención de cumplirlos.En relación con la situación en Oriente Medio, Lavrov señaló que la prolongación de la crisis en torno al estrecho de Ormuz está afectando a la economía mundial y aumentando la importancia del corredor internacional de transporte Norte-Sur.Por último, indicó que Rusia mantiene contactos con todas las partes implicadas en la crisis del golfo Pérsico y que, en esas conversaciones, insta a un alto el fuego lo antes posible y al restablecimiento de la libre navegación en el estrecho de Ormuz, sin restricciones ni gravámenes.
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Kiev teme que la crisis en el golfo Pérsico desvíe la atención de EEUU de Ucrania, señala Lavrov

15:26 GMT 17.07.2026
© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 17.07.2026
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En Kiev están preocupados porque la crisis en el golfo Pérsico esté desviando la atención de Estados Unidos de la situación en Ucrania, aseveró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Les preocupa que Estados Unidos esté distraído (por la crisis del golfo Pérsico) y no pueda sumarse más activamente al bando que se dedica exclusivamente a ejercer presión sobre Rusia", destacó el alto diplomático.

Asimismo, Lavrov recordó que Moscú aceptó las propuestas planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de Anchorage, pero los aliados europeos de Washington y Volodímir Zelenski intentan apartarlo de ese planteamiento.
El canciller ruso también subrayó que el país euroasiático seguirá adelante con sus objetivos en la operación militar especial en Ucrania, independientemente de la implicación de los negociadores estadounidenses en otras crisis internacionales.
"Que los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, se ocupen de las tareas que les encomiende su presidente, pero nosotros estamos resolviendo nuestras propias tareas", sostuvo.
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 15.07.2026
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En el Kremlin revelan cuándo volverá EEUU al proceso de arreglo del conflicto en Ucrania
15 de julio, 11:23 GMT
El presidente ruso Vladímir Putin dejó claro que Moscú concluirá la operación militar especial iniciada tras el fracaso de los intentos por resolver el conflicto por la vía diplomática y después de que los firmantes de acuerdos anteriores reconocieran que no tenían intención de cumplirlos.
En relación con la situación en Oriente Medio, Lavrov señaló que la prolongación de la crisis en torno al estrecho de Ormuz está afectando a la economía mundial y aumentando la importancia del corredor internacional de transporte Norte-Sur.
Por último, indicó que Rusia mantiene contactos con todas las partes implicadas en la crisis del golfo Pérsico y que, en esas conversaciones, insta a un alto el fuego lo antes posible y al restablecimiento de la libre navegación en el estrecho de Ormuz, sin restricciones ni gravámenes.
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