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Para Rusia, no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa de Ucrania, indica el Kremlin

Para Rusia, no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa de Ucrania, indica el Kremlin

Sputnik Mundo

Los cambios en la cúpula de Kiev no alteran las prioridades de Rusia, respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado por la dimisión del... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, aseveró que para Moscú es importante qué persona en Kiev podría asumir la responsabilidad y tomar las decisiones que permitan alcanzar una solución pacífica del conflicto ucraniano.En este contexto, el vocero precisó que en Kiev "saben muy bien" cuáles son esas decisiones.No obstante, Peskov se mostró escéptico ante la posibilidad de reanudar el proceso de paz.El 12 de julio, Volodímir Zelenski anunció una remodelación del Gobierno y la sustitución de la primera ministra Yulia Sviridenko. El 14 de julio, la Rada aprobó su destitución y la del Consejo de Ministros.Al día siguiente, Zelenski propuso como nuevo primer ministro a Serguéi Koretski, director de Naftogaz y cercano a Timur Míndich, implicado en un caso de corrupción en el sector energético.Las autoridades de Kiev barajan al actual ministro del Interior, Ígor Klimenko, como candidato al cargo de ministro de Defensa. Zelenski acusó al anterior titular de la cartera, Mijaíl Fédorov, de fracasar en la reforma de las oficinas de reclutamiento militar.

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