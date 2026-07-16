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Para Rusia, no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa de Ucrania, indica el Kremlin
Para Rusia, no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa de Ucrania, indica el Kremlin
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Los cambios en la cúpula de Kiev no alteran las prioridades de Rusia, respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado por la dimisión del... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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Al mismo tiempo, aseveró que para Moscú es importante qué persona en Kiev podría asumir la responsabilidad y tomar las decisiones que permitan alcanzar una solución pacífica del conflicto ucraniano.En este contexto, el vocero precisó que en Kiev "saben muy bien" cuáles son esas decisiones.No obstante, Peskov se mostró escéptico ante la posibilidad de reanudar el proceso de paz.El 12 de julio, Volodímir Zelenski anunció una remodelación del Gobierno y la sustitución de la primera ministra Yulia Sviridenko. El 14 de julio, la Rada aprobó su destitución y la del Consejo de Ministros.Al día siguiente, Zelenski propuso como nuevo primer ministro a Serguéi Koretski, director de Naftogaz y cercano a Timur Míndich, implicado en un caso de corrupción en el sector energético.Las autoridades de Kiev barajan al actual ministro del Interior, Ígor Klimenko, como candidato al cargo de ministro de Defensa. Zelenski acusó al anterior titular de la cartera, Mijaíl Fédorov, de fracasar en la reforma de las oficinas de reclutamiento militar.
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Para Rusia, no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa de Ucrania, indica el Kremlin

11:25 GMT 16.07.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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Los cambios en la cúpula de Kiev no alteran las prioridades de Rusia, respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado por la dimisión del ministro de Defensa ucraniano, Mijaíl Fédorov.

"Se están produciendo algunos cambios en la estructura del régimen de Kiev, pero para nosotros todos esos cambios no tienen una importancia fundamental. Lo que nos importa es resolver la situación y garantizar nuestros propios intereses", comentó.

Al mismo tiempo, aseveró que para Moscú es importante qué persona en Kiev podría asumir la responsabilidad y tomar las decisiones que permitan alcanzar una solución pacífica del conflicto ucraniano.
En este contexto, el vocero precisó que en Kiev "saben muy bien" cuáles son esas decisiones.
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No obstante, Peskov se mostró escéptico ante la posibilidad de reanudar el proceso de paz.

"Por el momento no hay perspectivas inmediatas para la reanudación del proceso de negociaciones. No las vemos, pero la parte rusa, sin duda, sigue abierta a esta vía", explicó.

El 12 de julio, Volodímir Zelenski anunció una remodelación del Gobierno y la sustitución de la primera ministra Yulia Sviridenko. El 14 de julio, la Rada aprobó su destitución y la del Consejo de Ministros.
Al día siguiente, Zelenski propuso como nuevo primer ministro a Serguéi Koretski, director de Naftogaz y cercano a Timur Míndich, implicado en un caso de corrupción en el sector energético.
Las autoridades de Kiev barajan al actual ministro del Interior, Ígor Klimenko, como candidato al cargo de ministro de Defensa. Zelenski acusó al anterior titular de la cartera, Mijaíl Fédorov, de fracasar en la reforma de las oficinas de reclutamiento militar.
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