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"Netanyahu no será detenido mientras se encuentre en EEUU", dice Trump
"Netanyahu no será detenido mientras se encuentre en EEUU", dice Trump
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En lo que parece una respuesta a las declaraciones vertidas la semana pasada por el alcalde neoyorquino Zoran Mamdani —que dijo analizar vías legales para... 20.07.2026, Sputnik Mundo
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Según Trump, el premier israelí libra una batalla contra Irán, país al que acusó, sin ofrecer pruebas, de haber asesinado recientemente a "52.000 manifestantes inocentes" y, supuestamente, haber pasado los últimos 47 años "matando a soldados estadounidenses y a otras personas". Trump remarcó, además, que los "únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes", soslayando que sobre Netanyahu pesan acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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"Netanyahu no será detenido mientras se encuentre en EEUU", dice Trump

22:54 GMT 20.07.2026
© Foto : Twitter / @netanyahuDonald Trump y Benjamin Netanyahu durante su reunión en EEUU
Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante su reunión en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 20.07.2026
© Foto : Twitter / @netanyahu
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En lo que parece una respuesta a las declaraciones vertidas la semana pasada por el alcalde neoyorquino Zoran Mamdani —que dijo analizar vías legales para arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu si visita Nueva York— el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el líder judío jamás será detenido en el país norteamericano.
"Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto, forma o manera,mientras se encuentre en Estados Unidos de América", enfatizó el republicano en Truth Social.
Según Trump, el premier israelí libra una batalla contra Irán, país al que acusó, sin ofrecer pruebas, de haber asesinado recientemente a "52.000 manifestantes inocentes" y, supuestamente, haber pasado los últimos 47 años "matando a soldados estadounidenses y a otras personas".
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
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Gobierno de Mamdani evalúa detener a Netanyahu durante su visita a la ONU en Nueva York
ayer, 04:09 GMT
Trump remarcó, además, que los "únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes", soslayando que sobre Netanyahu pesan acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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