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"Netanyahu no será detenido mientras se encuentre en EEUU", dice Trump

"Netanyahu no será detenido mientras se encuentre en EEUU", dice Trump

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En lo que parece una respuesta a las declaraciones vertidas la semana pasada por el alcalde neoyorquino Zoran Mamdani —que dijo analizar vías legales para... 20.07.2026, Sputnik Mundo

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Según Trump, el premier israelí libra una batalla contra Irán, país al que acusó, sin ofrecer pruebas, de haber asesinado recientemente a "52.000 manifestantes inocentes" y, supuestamente, haber pasado los últimos 47 años "matando a soldados estadounidenses y a otras personas". Trump remarcó, además, que los "únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes", soslayando que sobre Netanyahu pesan acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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