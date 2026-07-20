"Netanyahu no será detenido mientras se encuentre en EEUU", dice Trump

Según Trump, el premier israelí libra una batalla contra Irán, país al que acusó, sin ofrecer pruebas, de haber asesinado recientemente a "52.000 manifestantes inocentes" y, supuestamente, haber pasado los últimos 47 años "matando a soldados estadounidenses y a otras personas". Trump remarcó, además, que los "únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes", soslayando que sobre Netanyahu pesan acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En lo que parece una respuesta a las declaraciones vertidas la semana pasada por el alcalde neoyorquino Zoran Mamdani —que dijo analizar vías legales para arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu si visita Nueva York— el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el líder judío jamás será detenido en el país norteamericano.
"Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto, forma o manera,mientras se encuentre en Estados Unidos de América", enfatizó el republicano en Truth Social.
Según Trump, el premier israelí libra una batalla contra Irán, país al que acusó, sin ofrecer pruebas, de haber asesinado recientemente a "52.000 manifestantes inocentes" y, supuestamente, haber pasado los últimos 47 años "matando a soldados estadounidenses y a otras personas".
Trump remarcó, además, que los "únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes", soslayando que sobre Netanyahu pesan acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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