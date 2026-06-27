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"Israel está en un momento crítico de su historia" debido a la imagen que tiene ante EEUU, dice experto

"Israel está en un momento crítico de su historia" debido a la imagen que tiene ante EEUU, dice experto

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Mientras la relación entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump atraviesa uno de sus peores momentos, la oposición israelí busca distanciarse del fracaso de la... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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Esta semana, el ex primer ministro israelí Naftali Bennett (2021-2022) afirmó que, por primera vez desde la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, el país tiene una imagen negativa ante la opinión pública estadounidense, situación que calificó como "un desastre"."La alianza [entre Tel Aviv y Washington] se encuentra en un momento precario. Debemos ver la situación tal como es, no como quisiéramos que fuera", reconoció el político israelí. Además, explicó que "el problema principal" de esta situación es que, "en última instancia, las alianzas políticas se basan en la opinión pública".Según los datos, el porcentaje de adultos estadounidenses con una opinión muy desfavorable de Tel Aviv (28%) también ha aumentado nueve puntos porcentuales desde el año pasado, mientras que casi se ha triplicado desde el 10% en 2022.A las declaraciones de Bennett siguió la publicación del libro Cambio de régimen: dentro de la presidencia imperial de Donald Trump, de los periodistas estadounidenses Maggie Haberman y Jonathan Swan, que revela una supuesta conversación entre el primer ministro israelí y el jefe de Estado estadounidense en la que el segundo habría estallado contra el primero.Oposición israelí busca distanciarseMientras la percepción de Israel ante los estadounidenses, así como la relación entre Trump y Netanyahu, parecen vivir uno de sus peores momentos, al interior de Tel Aviv, de cara a los comicios de otoño, las principales figuras de la oposición estarían buscando la manera de tomar distancia de la derrota ante Irán, nación que salió de la guerra sumamente fortalecida, según explica a este medio el internacionalista Tarik Zeraoui Sánchez, experto en Oriente Medio."Es muy interesante [lo que aseveró el expremier israelí], porque la coalición que se hace justo para enfrentarse a Netanyahu en las próximas elecciones de octubre une a Naftali Bennet y [al líder de la oposición] Yair Lapid", observa el académico adscrito a la Universidad Iberoamericana.Zeraoui Sánchez añade que, en un inicio, "ambos apoyaron la guerra [contra el país persa] y, ahora que vieron que fue un desastre, ya no saben cómo bajarse del barco que se está hundiendo y dejar toda la responsabilidad, no de la guerra, sino de dejar un Irán mucho más empoderado".Lo anterior no solamente porque el país norteamericano "va a pagar por la reconstrucción [de Teherán] 300.000 millones de dólares; además, se liberan 12.000 millones de dólares de fondos congelados, se le van a quitar todas las sanciones económicas a Irán (...) y un Irán al que se le levanten las sanciones se va a volver una potencia regional, sino es que ya lo es", observa Zeraoui Sánchez."Esta guerra fue un fracaso absoluto, tanto para Estados Unidos como para Israel", agrega el experto y remarca que, tras la firma del Memorando de Islamabad, "nos encontramos ante un proceso que va a cambiar completamente la realidad del Medio Oriente".Un Oriente Medio sin EEUU Desde la perspectiva de Zeraoui Sánchez, el resultado de la guerra de agresión israelí-estadounidense perfila "un Medio Oriente post-Estados Unidos, un Medio Oriente del cual Washington se va a tener que salir por una razón muy sencilla: las bases militares están destruidas o inoperativas", mientras que los países del Golfo Pérsico ven a EEUU e Israel "como los responsables de esta catástrofe".Al mismo tiempo, continúa Zeraoui, "Estados Unidos queda en una posición muy débil" en la región y "ve también que defender a Israel está saliendo carísimo", pues "se acabó todo su sistema de defensa" y, para recuperar la capacidad que tenía antes de la conflagración, tendrá que esperar "hasta el verano del siguiente año. Acabaron todo; ni siquiera Israel gastó tanto defendiéndose a sí mismo como EEUU gastó defendiendo a Israel".Por consiguiente, señala el internacionalista, "está muy claro" que el país norteamericano "está enojadísimo con Israel y quiere salirse ya de este conflicto".No obstante, agrega el académico, "pareciera que a la élite israelí esto pareciera no importarles, que simplemente van a querer continuar con sus acciones militares, boicotear el acuerdo entre Teherán y Washington".EEUU negoció la paz sin considerar a Israel En relación a la supuesta conversación entre Trump y Netanyahu a propósito del Plan de Paz para Gaza, el experto resalta que no es posible saber qué es lo que pasa "tras bambalinas", por lo que es irrelevante lo que haya dicho el republicano. Sin embargo, lo que interesa son las "consecuencias de estas declaraciones" filtradas."Ningún presidente norteamericano le había hablado tan duro a un primer ministro israelí. Ni siquiera [el expresidente Ronald] Reagan en la guerra civil libanesa, con todas las masacres que hubo, se atrevió a hablar como [presuntamente] lo hizo Trump", señala Zeraoui. "Uno podría decir que es el estilo de Trump, pero no creo, porque [el mandatario estadounidense] le recordó dos cosas a Netanyahu: que estaría en la cárcel si no fuera por él y que Israel depende, en términos de seguridad, de los Estados Unidos".A lo anterior se añade que, "al interior de Washington, hoy pareciera que ya los candidatos políticos, si declaran de manera vociferante y abierta que dan todo su apoyo a Israel o incluso reciben fondos del AIPAC [Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí], esto ya es un suicidio político. En Estados Unidos hay un gran rechazo al interior de la población norteamericana [hacia Israel]"."Entonces, yo diría que, sin lugar a dudas, Israel está en un momento crítico de su historia, no solo por su imagen en el mundo, sino por su imagen ante la ciudadanía norteamericana y entre la propia élite de poder norteamericana", remarca.

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