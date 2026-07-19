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Gobierno de Mamdani evalúa detener a Netanyahu durante su visita a la ONU en Nueva York
Gobierno de Mamdani evalúa detener a Netanyahu durante su visita a la ONU en Nueva York
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El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani dijo durante una entrevista con un diario estadounidense que su equipo legal estudia la posibilidad de arrestar al primer... 19.07.2026, Sputnik Mundo
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El alcalde demócrata justificó esta medida basándose en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario por crímenes de guerra en Gaza. Organizaciones civiles argumentan que los tratados internacionales suscritos por EEUU, como el Cuarto Convenio de Ginebra, obligarían legalmente a las autoridades locales a actuar.Tras conocerse estas declaraciones, el representante israelí ante la ONU, Danny Danon, acusó a Mamdani de incitar al odio y de descuidar el aumento del antisemitismo en su propia ciudad para generar titulares. Asimismo, el diplomático ratificó que Netanyahu viajará a Nueva York, intervendrá ante el pleno de las Naciones Unidas y regresará a su país sin que ninguna autoridad local pueda impedir el desarrollo de su agenda oficial. "Esto no cambiará nada", sostuvo.
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Gobierno de Mamdani evalúa detener a Netanyahu durante su visita a la ONU en Nueva York

04:09 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Ariel SchalitBenjamín Netanyahu, primer ministro de Israel
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani dijo durante una entrevista con un diario estadounidense que su equipo legal estudia la posibilidad de arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su próxima estadía en septiembre para asistir a la Asamblea General del organismo internacional.
El alcalde demócrata justificó esta medida basándose en la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario por crímenes de guerra en Gaza.
Organizaciones civiles argumentan que los tratados internacionales suscritos por EEUU, como el Cuarto Convenio de Ginebra, obligarían legalmente a las autoridades locales a actuar.
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Tras conocerse estas declaraciones, el representante israelí ante la ONU, Danny Danon, acusó a Mamdani de incitar al odio y de descuidar el aumento del antisemitismo en su propia ciudad para generar titulares.
Asimismo, el diplomático ratificó que Netanyahu viajará a Nueva York, intervendrá ante el pleno de las Naciones Unidas y regresará a su país sin que ninguna autoridad local pueda impedir el desarrollo de su agenda oficial. "Esto no cambiará nada", sostuvo.
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