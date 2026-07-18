https://noticiaslatam.lat/20260718/las-ffaa-de-rusia-estan-ultimando-la-liberacion-de-krasni-liman-asegura-el-jefe-del-estado-mayor-1174332409.html

Las FFAA de Rusia están ultimando la liberación de Krasni Limán, asegura el jefe del Estado Mayor ruso

Las FFAA de Rusia están ultimando la liberación de Krasni Limán, asegura el jefe del Estado Mayor ruso

Sputnik Mundo

Las tropas rusas están a punto de completar la liberación de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, declaró el jefe del Estado Mayor de... 18.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-18T16:59+0000

2026-07-18T16:59+0000

2026-07-18T16:59+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/12/1174332244_0:292:2800:1867_1920x0_80_0_0_1e4296b8d2d3d9a8110e8be0e04d41c6.jpg

Las tropas rusas "están concluyendo la liberación de la ciudad de Krasni Limán, que reviste una importancia clave para las futuras acciones en esta dirección. La defensa organizada del enemigo en la ciudad ha sido quebrada y se lleva a cabo la eliminación de focos aislados de resistencia", subrayó Guerásimov.Estas declaraciones se realizaron durante la visita del jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia al grupo de fuerzas ruso Oeste, donde recibió informes sobre la situación en el frente y los resultados de las misiones de combate llevadas a cabo.Otros comentarios de Guerásimov al respecto:El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260718/rusia-derriba-774-drones-y-abate-a-mas-de-1500-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1174328801.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa