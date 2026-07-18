Las FFAA de Rusia están ultimando la liberación de Krasni Limán, asegura el jefe del Estado Mayor ruso
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaValeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia/
Síguenos en
Las tropas rusas están a punto de completar la liberación de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, declaró el jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, Valeri Guerásimov. La ofensiva rusa se está llevando a cabo en todos los frentes, subrayó.
Las tropas rusas "están concluyendo la liberación de la ciudad de Krasni Limán, que reviste una importancia clave para las futuras acciones en esta dirección. La defensa organizada del enemigo en la ciudad ha sido quebrada y se lleva a cabo la eliminación de focos aislados de resistencia", subrayó Guerásimov.
Estas declaraciones se realizaron durante la visita del jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia al grupo de fuerzas ruso Oeste, donde recibió informes sobre la situación en el frente y los resultados de las misiones de combate llevadas a cabo.
Otros comentarios de Guerásimov al respecto:
Las fuerzas de Rusia continúan con la liberación de Donbás y Novorossiya. La ofensiva rusa se está llevando a cabo en todos los frentes.
El grupo de fuerzas ruso Oeste repelió los intentos de las tropas de Kiev de abrirse paso hacia la parte occidental de la ciudad Kupiansk y hacer retroceder a las FFAA de Rusia a la orilla oriental del río Oskol.
Tras la liberación de Konstantínovka, el grupo de fuerzas ruso Sur avanza hacia la ciudad de Druzhkovka. Las unidades de vanguardia entraron en la localidad de Alexéyevo-Druzhkovka.
Las fuerzas rusas, en su avance hacia la aglomeración de las ciudades de Slaviansk y Kramatorsk, liberaron la localidad de Piskunovka y llegaron a las afueras de Nikoláyevka.
Las unidades de vanguardia rusas se encuentran a menos de 5 kilómetros de las afueras orientales de Kramatorsk.
Las unidades del grupo de fuerzas ruso Centro están avanzando al norte de la ciudad de Krasnoarméisk y libran combates en las localidades de Dobropolie y Ánnovka.
La localidad de Lénina pasó a estar bajo control ruso, y la liberación de las localidades de Shevchenko, Krasnoyárskogo y Svétlogo está a punto de concluir.
El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.
Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.