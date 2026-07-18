https://noticiaslatam.lat/20260718/rusia-derriba-774-drones-y-abate-a-mas-de-1500-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1174328801.html
Rusia derriba 774 drones y abate a más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia derriba 774 drones y abate a más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia derribaron 774 aeronaves no tripuladas en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En... 18.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-18T12:28+0000
2026-07-18T12:28+0000
2026-07-18T12:28+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/11/1161188679_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7c2805b71153f0c74866104923fc2e2f.jpg
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 370 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 515 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 230 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 13 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 774 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/11/1161188679_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_46fcc6c9b94dca76aa95d965efbbccc2.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia derriba 774 drones y abate a más de 1.500 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia derribaron 774 aeronaves no tripuladas en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.540 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 370 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 145 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 515 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 230 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética, de combustible y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas", destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 13 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 774 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 183.930 drones, 666 sistemas de misiles antiaéreos, 30.195 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.760 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.808 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 66.757 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.