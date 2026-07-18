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Con llamado a la "reconciliación nacional", Keiko Fujimori apunta a "trascender en la historia": experto

Con llamado a la "reconciliación nacional", Keiko Fujimori apunta a "trascender en la historia": experto

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La mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, instó a una "reconciliación nacional" entre los connacionales y evitar la confrontación con la oposición... 18.07.2026, Sputnik Mundo

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Fujimori dio su primer discurso durante la ceremonia en que las autoridades electorales le entregaron las credenciales que la oficializan como presidenta de Perú a partir del 28 de julio. Fujimori reclamó "unidad en la diversidad", remarcando que todos los actores políticos tienen "un rol que cumplir" y que "la pluralidad de ideas bien encausadas se puede convertir en nuestra mayor fortaleza"."Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias sino aprender a construir sobre aquello que nos une. Significa entender que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio", sintetizó Fujimori.La jefa de Estado electa dirigió sus palabras a "todas las fuerzas políticas democráticas, los gobiernos locales, el sector privado, los trabajadores, los emprendedores, la academia y a las organizaciones sociales", instando a que todo aquel que "quiera aportar al desarrollo del país" lo haga "con madurez y con convicción".El combate a la narrativa "antisistema"En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Enzo Elguera señaló que, luego de cuatro campañas presidenciales, Fujimori se ha convertido "en el personaje político que más ha sufrido las campañas anti", impulsadas por sectores cuya principal motivación electoral ha sido posicionarse en contra de la líder de Fuerza Popular.Para el director de la consultora de opinión pública Imasolu, esta porción del electorado se ha convertido en "un porcentaje muy importante del país", a partir de un sentimiento de estar "postergado por el sistema político, por la democracia y las instituciones" y es visto por parte de la mandataria electa como el mayor obstáculo en su proyecto político.En ese sentido, advirtió que si bien la política cuenta en principio con el respaldo suficiente en el Congreso para evitar las destituciones que sufrieron sus antecesores, sí entiende que el antifujimorismo puede ser contraproducente para la consolidación de su gobierno.Para Elguera, Fujimori no apunta tanto a "cuidarse de una simple vacancia", sino que tiene como objetivo "trascender en la historia", con medidas que la presenten como la mandataria que "resuelve los temas de fondo, lo que ningún otro presidente ha hecho para eliminar o disminuir la narrativa antisistema".¿No tan diferente a su padre?También consultado por Sputnik, el politólogo Fernando Tuesta consideró poco probable que Fujimori se sume a la lista de presidentes destituidos en la última década, tanto por la bancada oficialista —conformada principalmente por legisladores de su partido, Fuerza Popular, y la formación liderada por Rafael López Aliaga, Renovación Popular—, como por el hecho de que "quien encabezaba las vacancias en el pasado era Fuerza Popular".En ese contexto, atribuyó el llamado a una "reconciliación" a que este tipo de convocatorias "siempre suenan bien" más allá de que el mensaje no incluye, por el momento, acciones concretas. Para Tuesta, el discurso conciliador de Fujimori deberá ser refrendado por el discurso que ofrezca durante su asunción el 28 de julio y las acciones que adopte a partir de entonces. Por lo demás, opinó, la llamada a una "reconciliación" hasta podría dejarla no tan lejos del discurso con el que su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), inició su mandato."Su padre terminó siendo un autócrata pero también ganó una elección al inicio de su mandato y conformó un gabinete con gente de otros partidos. No sé hasta cuánto podría comenzar mejor que su padre, pero importará mucho el desempeño siguiente", concluyó.

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