Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260718/con-llamado-a-la-reconciliacion-nacional-keiko-fujimori-apunta-a-trascender-en-la-historia-experto-1174320938.html
Con llamado a la "reconciliación nacional", Keiko Fujimori apunta a "trascender en la historia": experto
Con llamado a la "reconciliación nacional", Keiko Fujimori apunta a "trascender en la historia": experto
Sputnik Mundo
La mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, instó a una "reconciliación nacional" entre los connacionales y evitar la confrontación con la oposición... 18.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-18T01:40+0000
2026-07-18T01:40+0000
américa latina
perú
política
keiko fujimori
💬 opinión y análisis
alberto fujimori
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/12/1174321308_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6320cdcd99e31ed4a6d166f502f713f9.jpg
Fujimori dio su primer discurso durante la ceremonia en que las autoridades electorales le entregaron las credenciales que la oficializan como presidenta de Perú a partir del 28 de julio. Fujimori reclamó "unidad en la diversidad", remarcando que todos los actores políticos tienen "un rol que cumplir" y que "la pluralidad de ideas bien encausadas se puede convertir en nuestra mayor fortaleza"."Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias sino aprender a construir sobre aquello que nos une. Significa entender que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio", sintetizó Fujimori.La jefa de Estado electa dirigió sus palabras a "todas las fuerzas políticas democráticas, los gobiernos locales, el sector privado, los trabajadores, los emprendedores, la academia y a las organizaciones sociales", instando a que todo aquel que "quiera aportar al desarrollo del país" lo haga "con madurez y con convicción".El combate a la narrativa "antisistema"En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Enzo Elguera señaló que, luego de cuatro campañas presidenciales, Fujimori se ha convertido "en el personaje político que más ha sufrido las campañas anti", impulsadas por sectores cuya principal motivación electoral ha sido posicionarse en contra de la líder de Fuerza Popular.Para el director de la consultora de opinión pública Imasolu, esta porción del electorado se ha convertido en "un porcentaje muy importante del país", a partir de un sentimiento de estar "postergado por el sistema político, por la democracia y las instituciones" y es visto por parte de la mandataria electa como el mayor obstáculo en su proyecto político.En ese sentido, advirtió que si bien la política cuenta en principio con el respaldo suficiente en el Congreso para evitar las destituciones que sufrieron sus antecesores, sí entiende que el antifujimorismo puede ser contraproducente para la consolidación de su gobierno.Para Elguera, Fujimori no apunta tanto a "cuidarse de una simple vacancia", sino que tiene como objetivo "trascender en la historia", con medidas que la presenten como la mandataria que "resuelve los temas de fondo, lo que ningún otro presidente ha hecho para eliminar o disminuir la narrativa antisistema".¿No tan diferente a su padre?También consultado por Sputnik, el politólogo Fernando Tuesta consideró poco probable que Fujimori se sume a la lista de presidentes destituidos en la última década, tanto por la bancada oficialista —conformada principalmente por legisladores de su partido, Fuerza Popular, y la formación liderada por Rafael López Aliaga, Renovación Popular—, como por el hecho de que "quien encabezaba las vacancias en el pasado era Fuerza Popular".En ese contexto, atribuyó el llamado a una "reconciliación" a que este tipo de convocatorias "siempre suenan bien" más allá de que el mensaje no incluye, por el momento, acciones concretas. Para Tuesta, el discurso conciliador de Fujimori deberá ser refrendado por el discurso que ofrezca durante su asunción el 28 de julio y las acciones que adopte a partir de entonces. Por lo demás, opinó, la llamada a una "reconciliación" hasta podría dejarla no tan lejos del discurso con el que su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), inició su mandato."Su padre terminó siendo un autócrata pero también ganó una elección al inicio de su mandato y conformó un gabinete con gente de otros partidos. No sé hasta cuánto podría comenzar mejor que su padre, pero importará mucho el desempeño siguiente", concluyó.
https://noticiaslatam.lat/20260714/keiko-buscara-replicar-la-politica-de-seguridad-de-su-padre-1174270201.html
perú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sergio Pintado
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg
Sergio Pintado
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/12/1174321308_286:258:2673:2048_1920x0_80_0_0_6a4fdf1cdf89223a856f9e31e6384221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
perú, política, keiko fujimori, 💬 opinión y análisis, alberto fujimori
perú, política, keiko fujimori, 💬 opinión y análisis, alberto fujimori

Con llamado a la "reconciliación nacional", Keiko Fujimori apunta a "trascender en la historia": experto

01:40 GMT 18.07.2026
© AP Photo / Bruno EliasKeiko Fujimori.
Keiko Fujimori. - Sputnik Mundo, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Bruno Elias
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Sergio Pintado
Todos los artículosEscribir al autor
La mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, instó a una "reconciliación nacional" entre los connacionales y evitar la confrontación con la oposición. Expertos consultados por Sputnik señalaron que, aunque parece blindada de las vacancias presidenciales, Fujimori parece apuntar contra "el discurso antisistema".
Fujimori dio su primer discurso durante la ceremonia en que las autoridades electorales le entregaron las credenciales que la oficializan como presidenta de Perú a partir del 28 de julio.
Durante su intervención, la mandataria entrante aseguró que apunta a construir "un Estado que funcione y que proteja" y adelantó que colocará en su gabinete a personas "de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio sin importar su militancia partidaria".
Fujimori reclamó "unidad en la diversidad", remarcando que todos los actores políticos tienen "un rol que cumplir" y que "la pluralidad de ideas bien encausadas se puede convertir en nuestra mayor fortaleza".
"Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias sino aprender a construir sobre aquello que nos une. Significa entender que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio", sintetizó Fujimori.
La jefa de Estado electa dirigió sus palabras a "todas las fuerzas políticas democráticas, los gobiernos locales, el sector privado, los trabajadores, los emprendedores, la academia y a las organizaciones sociales", instando a que todo aquel que "quiera aportar al desarrollo del país" lo haga "con madurez y con convicción".

El combate a la narrativa "antisistema"

En diálogo con Sputnik, el analista político peruano Enzo Elguera señaló que, luego de cuatro campañas presidenciales, Fujimori se ha convertido "en el personaje político que más ha sufrido las campañas anti", impulsadas por sectores cuya principal motivación electoral ha sido posicionarse en contra de la líder de Fuerza Popular.
Para el director de la consultora de opinión pública Imasolu, esta porción del electorado se ha convertido en "un porcentaje muy importante del país", a partir de un sentimiento de estar "postergado por el sistema político, por la democracia y las instituciones" y es visto por parte de la mandataria electa como el mayor obstáculo en su proyecto político.
En ese sentido, advirtió que si bien la política cuenta en principio con el respaldo suficiente en el Congreso para evitar las destituciones que sufrieron sus antecesores, sí entiende que el antifujimorismo puede ser contraproducente para la consolidación de su gobierno.
"Ella, con los aliados que tiene actualmente, no necesita tenerlos a todos de su lado. Sin embargo, para ella sí es importante contrarrestar el discurso antisistema", enfatizó el analista.
Para Elguera, Fujimori no apunta tanto a "cuidarse de una simple vacancia", sino que tiene como objetivo "trascender en la historia", con medidas que la presenten como la mandataria que "resuelve los temas de fondo, lo que ningún otro presidente ha hecho para eliminar o disminuir la narrativa antisistema".

¿No tan diferente a su padre?

También consultado por Sputnik, el politólogo Fernando Tuesta consideró poco probable que Fujimori se sume a la lista de presidentes destituidos en la última década, tanto por la bancada oficialista —conformada principalmente por legisladores de su partido, Fuerza Popular, y la formación liderada por Rafael López Aliaga, Renovación Popular—, como por el hecho de que "quien encabezaba las vacancias en el pasado era Fuerza Popular".
En ese contexto, atribuyó el llamado a una "reconciliación" a que este tipo de convocatorias "siempre suenan bien" más allá de que el mensaje no incluye, por el momento, acciones concretas.

Incluso, observó, la necesidad de convocar dirigentes de todos los partidos es casi una obligación para todos los mandatarios peruanos, en un ecosistema político en el que "los partidos son tan débiles y poco estructurados, que ninguno puede colocar 18 ministros por sí solo".

Keiko buscará replicar la política de seguridad de su padre - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
Acentos
"Keiko buscará replicar la política de seguridad de su padre"
14 de julio, 02:06 GMT
Para Tuesta, el discurso conciliador de Fujimori deberá ser refrendado por el discurso que ofrezca durante su asunción el 28 de julio y las acciones que adopte a partir de entonces.
Por lo demás, opinó, la llamada a una "reconciliación" hasta podría dejarla no tan lejos del discurso con el que su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), inició su mandato.
"Su padre terminó siendo un autócrata pero también ganó una elección al inicio de su mandato y conformó un gabinete con gente de otros partidos. No sé hasta cuánto podría comenzar mejor que su padre, pero importará mucho el desempeño siguiente", concluyó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала