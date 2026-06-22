40 años de 'La Mano de Dios': el día en que Maradona jugó con una playera de Tepito

La historia comienza en el Argentina-Uruguay, cuando tras el encuentro los jugadores decidieron intercambiar playeras sin imaginar que esto iba a ser un contratiempo para la Albiceleste. Y es que más adelante, ya en cuartos de final, los latinoamericanos tenían que enfrentarse a Inglaterra con su opción adicional de playera, la cual ya no tenían. En entrevista con medios, Héctor Miguel Zelada, quien era tercer arquero de aquella selección argentina, señaló que la primera opción fue comprar a él las playeras, pues tenía una tienda deportiva en la capital mexicana; sin embargo, esto era imposible por las diferencias de marcas.Sin embargo, Zelada —quien conocía bien México pues por aquellos años era portero del Club América— aconsejó que las playeras fueran compradas en el famoso barrio de Tepito, que se caracteriza por vender prendas de piratería. Así, la selección argentina jugó y se impuso ante el equipo inglés ataviada con una playera no original, con números en color plateado y con un escudo argentino sin laureles. Décadas después, en 2022, la camiseta usada por Maradona fue subastada en 9,8 millones de dólares, un precio récord. "Para que vea la calidad"Los pasillos del tianguis lucen repletos de playeras, en su mayoría verdes por la selección mexicana, pero también hay de Argentina, Colombia, Croacia, Japón, Países Bajos, Alemania, España. Normales, retro o ediciones especiales. Aquí el que busca encuentra y en los puestos hay incluso impresoras especiales. Aidé, comerciante de Tepito, lleva más de 30 años vendiendo playeras en el famoso 'barrio bravo', y aunque no sabía que Maradona había jugado con una jersey que se consiguió en el tianguis, destaca la calidad de las prendas que ahí se ofertan. Con ella coincide otro locatario apodado 'el frances', quien en su puesto oferta playeras de la selección mexicana en 300 y 350 pesos mexicanos (entre 15 y 16 dólares); es decir, casi seis veces más barata que la original. "Es buena calidad", sentenció. Aunque se dijo que los organizadores del Mundial habían demandado de manera formal al famoso tianguis, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas, desmintió la información; sin embargo, dijo, sí se intensificaron los operativos para decomisar la mercancía pirata. "Los argentinos no son la camiseta que visten, sino la que sienten"El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en 1986 fue importante no solo a nivel futbolístico, sino también social y político. Y es que apenas cuatro años antes ambos países sostuvieron un conflicto armado en la Guerra de las Malvinas que dejó más de 600 combatientes argentinos muertos. Para Micaela, aficionada argentina que viajó a México para el Mundial, lo que pasó aquel 22 de junio del 86 fue "una lucha fuera del campo de batalla". Con ella coincide Julián, joven argentino para quien aquel partido demuestra que "el Diego es el más grande de todos", además de una "recuperación de la dignidad nacional". Juan Carlos, argentino que radica desde hace siete años en México, ponderó que aquel encuentro entre los argentinos y los ingleses arrastraba muchos sentimientos de una sociedad que se sentía dolida por lo sucedido años antes. Y aunque la selección argentina tuvo que vestir una camiseta no oficial y no original sacada del 'barrio bravo' de Tepito, para Facundo, aficionado argentino, la camiseta es "la más linda de la historia de Argentina".
Un 22 de junio de 1986, también durante un Mundial en suelo mexicano, Diego Armando Maradona le metió dos tantos a Inglaterra y le dio al mundo dos jugadas legendarias: 'La Mano de Dios' y 'El Gol del Siglo'. Aquel recordado partido, los argentinos lo jugaron con playeras muy mexicanas, compradas en el emblemático barrio de Tepito.
La historia comienza en el Argentina-Uruguay, cuando tras el encuentro los jugadores decidieron intercambiar playeras sin imaginar que esto iba a ser un contratiempo para la Albiceleste. Y es que más adelante, ya en cuartos de final, los latinoamericanos tenían que enfrentarse a Inglaterra con su opción adicional de playera, la cual ya no tenían.
En entrevista con medios, Héctor Miguel Zelada, quien era tercer arquero de aquella selección argentina, señaló que la primera opción fue comprar a él las playeras, pues tenía una tienda deportiva en la capital mexicana; sin embargo, esto era imposible por las diferencias de marcas.
Sin embargo, Zelada —quien conocía bien México pues por aquellos años era portero del Club América— aconsejó que las playeras fueran compradas en el famoso barrio de Tepito, que se caracteriza por vender prendas de piratería.
"[Rubén] Moschela consiguió una primera, la trajo, y a [Carlos] Bilardo (el entonces entrenador) no le gustó y faltaba un día (...). Consiguió otra, la trajo y Diego [Maradona] dijo: 'ya, vamos con esa' (...). La historia de la camiseta pero aparte del mejor gol de los mundiales, Diego, el mejor jugador del mundo, con la camiseta de Tepito y La Mano de Dios", dijo Zelada durante la charla con la cadena argentina TyC Sports.
Así, la selección argentina jugó y se impuso ante el equipo inglés ataviada con una playera no original, con números en color plateado y con un escudo argentino sin laureles. Décadas después, en 2022, la camiseta usada por Maradona fue subastada en 9,8 millones de dólares, un precio récord.
Los pasillos del tianguis lucen repletos de playeras, en su mayoría verdes por la selección mexicana, pero también hay de Argentina, Colombia, Croacia, Japón, Países Bajos, Alemania, España. Normales, retro o ediciones especiales. Aquí el que busca encuentra y en los puestos hay incluso impresoras especiales.
Aidé, comerciante de Tepito, lleva más de 30 años vendiendo playeras en el famoso 'barrio bravo', y aunque no sabía que Maradona había jugado con una jersey que se consiguió en el tianguis, destaca la calidad de las prendas que ahí se ofertan.
"¿A poco? No sabía de eso. Fíjese, qué chistoso. Para que vea la calidad que se distribuye aquí en el barrio de Tepito", dijo la mujer en charla con Sputnik.
Con ella coincide otro locatario apodado 'el frances', quien en su puesto oferta playeras de la selección mexicana en 300 y 350 pesos mexicanos (entre 15 y 16 dólares); es decir, casi seis veces más barata que la original. "Es buena calidad", sentenció.
Aunque se dijo que los organizadores del Mundial habían demandado de manera formal al famoso tianguis, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas, desmintió la información; sin embargo, dijo, sí se intensificaron los operativos para decomisar la mercancía pirata.
"Los argentinos no son la camiseta que visten, sino la que sienten"
El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en 1986 fue importante no solo a nivel futbolístico, sino también social y político. Y es que apenas cuatro años antes ambos países sostuvieron un conflicto armado en la Guerra de las Malvinas que dejó más de 600 combatientes argentinos muertos.
Para Micaela, aficionada argentina que viajó a México para el Mundial, lo que pasó aquel 22 de junio del 86 fue "una lucha fuera del campo de batalla".
"Después de la Guerra de Malvinas, ganarles en su propio deporte, creo que fue una reivindicación, una forma de demostrarles que hay algo más de los argentinos", dijo en charla con Sputnik. Sobre la playera conseguida en Tepito que vistió el Diego en aquel entonces, agregó: "No tenía ni idea, pero los argentinos no son la camiseta que visten sino lo que sienten".
Con ella coincide Julián, joven argentino para quien aquel partido demuestra que "el Diego es el más grande de todos", además de una "recuperación de la dignidad nacional".
"Fue después de las Malvinas, justo después de la derrota frente a los piratas ingleses y les metimos un gol hermoso", señaló.
Juan Carlos, argentino que radica desde hace siete años en México, ponderó que aquel encuentro entre los argentinos y los ingleses arrastraba muchos sentimientos de una sociedad que se sentía dolida por lo sucedido años antes.
"Y a pesar de que un partido de futbol no es la respuesta a lo político, social, económico o histórico, pero para Argentina como lo sentimos fue algo... digamos histórico y algo que representó muchísimo y que nos ayudó a creer más todavía en Argentina", opinó.
Y aunque la selección argentina tuvo que vestir una camiseta no oficial y no original sacada del 'barrio bravo' de Tepito, para Facundo, aficionado argentino, la camiseta es "la más linda de la historia de Argentina".
Sobre el origen de aquella camiseta no oficial y no original, Emiliano, aficionado oriundo de Argentina dijo que "da lo mismo. Con playera trucha, o no, desnudos... ganar y ganarle a Inglaterra más sabor tiene (...). Fue un desquite, una venganza. Volviendo al futbol, un orgullo. El mejor gol, el mejor partido, el mejor triunfo".
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