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40 años de 'La Mano de Dios': el día en que Maradona jugó con una playera de Tepito

40 años de 'La Mano de Dios': el día en que Maradona jugó con una playera de Tepito

Sputnik Mundo

Un 22 de junio de 1986, también durante un Mundial en suelo mexicano, Diego Armando Maradona le metió dos tantos a Inglaterra y le dio al mundo dos jugadas... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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La historia comienza en el Argentina-Uruguay, cuando tras el encuentro los jugadores decidieron intercambiar playeras sin imaginar que esto iba a ser un contratiempo para la Albiceleste. Y es que más adelante, ya en cuartos de final, los latinoamericanos tenían que enfrentarse a Inglaterra con su opción adicional de playera, la cual ya no tenían. En entrevista con medios, Héctor Miguel Zelada, quien era tercer arquero de aquella selección argentina, señaló que la primera opción fue comprar a él las playeras, pues tenía una tienda deportiva en la capital mexicana; sin embargo, esto era imposible por las diferencias de marcas.Sin embargo, Zelada —quien conocía bien México pues por aquellos años era portero del Club América— aconsejó que las playeras fueran compradas en el famoso barrio de Tepito, que se caracteriza por vender prendas de piratería. Así, la selección argentina jugó y se impuso ante el equipo inglés ataviada con una playera no original, con números en color plateado y con un escudo argentino sin laureles. Décadas después, en 2022, la camiseta usada por Maradona fue subastada en 9,8 millones de dólares, un precio récord. "Para que vea la calidad"Los pasillos del tianguis lucen repletos de playeras, en su mayoría verdes por la selección mexicana, pero también hay de Argentina, Colombia, Croacia, Japón, Países Bajos, Alemania, España. Normales, retro o ediciones especiales. Aquí el que busca encuentra y en los puestos hay incluso impresoras especiales. Aidé, comerciante de Tepito, lleva más de 30 años vendiendo playeras en el famoso 'barrio bravo', y aunque no sabía que Maradona había jugado con una jersey que se consiguió en el tianguis, destaca la calidad de las prendas que ahí se ofertan. Con ella coincide otro locatario apodado 'el frances', quien en su puesto oferta playeras de la selección mexicana en 300 y 350 pesos mexicanos (entre 15 y 16 dólares); es decir, casi seis veces más barata que la original. "Es buena calidad", sentenció. Aunque se dijo que los organizadores del Mundial habían demandado de manera formal al famoso tianguis, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas, desmintió la información; sin embargo, dijo, sí se intensificaron los operativos para decomisar la mercancía pirata. "Los argentinos no son la camiseta que visten, sino la que sienten"El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en 1986 fue importante no solo a nivel futbolístico, sino también social y político. Y es que apenas cuatro años antes ambos países sostuvieron un conflicto armado en la Guerra de las Malvinas que dejó más de 600 combatientes argentinos muertos. Para Micaela, aficionada argentina que viajó a México para el Mundial, lo que pasó aquel 22 de junio del 86 fue "una lucha fuera del campo de batalla". Con ella coincide Julián, joven argentino para quien aquel partido demuestra que "el Diego es el más grande de todos", además de una "recuperación de la dignidad nacional". Juan Carlos, argentino que radica desde hace siete años en México, ponderó que aquel encuentro entre los argentinos y los ingleses arrastraba muchos sentimientos de una sociedad que se sentía dolida por lo sucedido años antes. Y aunque la selección argentina tuvo que vestir una camiseta no oficial y no original sacada del 'barrio bravo' de Tepito, para Facundo, aficionado argentino, la camiseta es "la más linda de la historia de Argentina".

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