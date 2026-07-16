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"El partido más político de todos": Argentina enloquece tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial

"El partido más político de todos": Argentina enloquece tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial

Sputnik Mundo

Una multitud salió espontáneamente al Obelisco de Buenos Aires para festejar el triunfo de la selección por 2 a 1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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El Obelisco de Buenos Aires se tiñó de albiceleste para convertirse en el epicentro de un histórico y masivo festejo para celebrar la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 y la clasificación a una nueva final, en la que enfrentará a España. Decenas de miles de personas participaron de la fiesta colectiva tras una victoria cuyo significado trasciende al deporte.Apenas sellado el agónico triunfo por 2-1, las calles comenzaron a poblarse de grupos jóvenes, adultos y familias enteras que partieron desde distintos puntos de la ciudad hacia el punto de encuentro donde tradicionalmente se concentra la euforia popular."Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", cantaba una multitud en referencia a Diego Armando Maradona (1960-2020) y al capitán, Lionel Messi, quien anunció que la actual sería su última participación en una copa del mundo. Los propios integrantes del seleccionado desplegaron una bandera en conmemoración por el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido.Sobre la avenida 9 de Julio —la más importante del país— todos los carriles están tomados por banderas y camisetas de Lionel Messi. "Estoy muy emocionado. Creí que nunca iba a poder ver que les ganáramos a los ingleses como lo hizo Maradona en el mundial de 1986: es algo que me contó mi papá durante toda la vida, y hoy puedo compartirlo con mi familia", dijo a Sputnik Manuel, joven de 25 años que se acercó al Obelisco con la camiseta del seleccionado argentino.La misma sensación tuvo Clara, de 45 años: "Para nosotros esto era más que una final. Jugar contra Inglaterra es algo muy especial que creo que no se compara con ninguna otra rivalidad que tenga nuestro país en ningún deporte. Para los argentinos es muy importante compartir este momento", sostuvo ante el micrófono de Sputnik.Entre la multitud no solamente flameaban banderas argentinas: colectividades de inmigrantes de países vecinos se sumaron a los festejos para participar de la euforia compartida. Tal es el caso de Rosana, de 50 años, quien dijo a este medio que "esta victoria es un orgullo inmenso. Soy de Paraguay y resido aquí desde hace 26 años. Argentina abrió sus puertas a muchos compatriotas míos, y sigue haciéndolo, y estamos muy felices"."El partido más político de todos"La importancia del triunfo reviste un heterogéneo abanico de explicaciones. En diálogo con Sputnik, el sociólogo Roberto Bacman señaló que "en la cultura argentina el fútbol ocupa un lugar primordial, pero ningún encuentro tiene la relevancia de un enfrentamiento con Inglaterra: es el partido más político de todos, por la memoria a flor de piel por la guerra de las Malvinas y el rol de Diego Maradona en el histórico triunfo del mundial de 1986, y la consagración posterior".El experto afirmó que "la sociedad siempre busca motivos para festejar, y quizás el fútbol históricamente le da lo que la economía no: pasó en la Copa del Mundo de 1978, en la de 1986, y también en la de Catar en 2022. No sorprende que la gente salga a la calle porque es una de las causas que más une a los argentinos".Para Bacman, el campeonato mundial de fútbol "es el evento más importante como país, que logra que por un mes todos tengamos la cabeza puesta en lo mismo". En este sentido, afirmó que "para cualquier Gobierno, sea el de Alberto Fernández (2019-2023) o el actual de Javier Milei, esto funciona como una gran herramienta para lograr cierta distensión y unión entre los argentinos".

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