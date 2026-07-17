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"En México tenemos experiencia en hacer ciencia de alto nivel, pero hay rezago tecnológico", señala secretaria

"En México tenemos experiencia en hacer ciencia de alto nivel, pero hay rezago tecnológico", señala secretaria

Sputnik Mundo

En entrevista exclusiva con Sputnik, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México (SECIHTI), Rosaura... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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México tiene, por primera vez, una cartera encargada de la ciencia y la tecnología, dos factores clave que el actual Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca impulsar en pro de la soberanía del país, explica Ruiz Gutiérrez en charla con este medio. Hoy por hoy, la dependencia está a cargo de varios programas de desarrollo tecnológico, pero también de la generación de conocimiento en las áreas de las humanidades y las ciencias sociales, además del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), las becas y los programas de posgrado. Además, destaca la funcionaria, la SECIHTI ha trabajado de la mano con la Presidencia de la República para el avance del desarrollo tecnológico de México. "La ciencia en México se hace y se hace bien"De acuerdo con la secretaria federal, México apuesta al desarrollo de la tecnología de base científica, pues en el país, pondera, "la ciencia se hace y se hace bien"; sin embargo, "en desarrollo tecnológico sí tenemos un rezago importante". Para revertir dicho rezago, la actual Administración ha apostado por proyectos clave como es el caso de Olinia, un auto eléctrico de diseño 100% mexicano que busca aportar en el tema de movilidad. Otro es Coatlicue, la supercomputadora pública mexicana que, de acuerdo con el Gobierno del país, será la más poderosa de América Latina y la cual tendrá una inversión pública de 6.000 millones de pesos (unos 345 millones de dólares).Al respecto, la funcionaria mexicana explica: "No es que compras una una supercomputadora y te la entregan en un mes. Hay que construirla, que diseñarla, hay que ubicar el lugar, hay que ver qué queda, para qué se va a usar, quiénes la van a usar. Normalmente en el mundo, una supercomputadora tiene como los principales usuarios a los investigadores, a los científicos y esto va a ser el caso también aquí".México vs. la 'fuga de cerebros'De acuerdo con el libro La Migración Altamente Calificada de Cara al Siglo XXI, publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE) en 2023, hasta ese entonces México se ubicaba como el segundo país con mayor migración laboral del planeta. El tema, señala el texto, es de relevancia para el país, pues alrededor de 1,4 millones de profesionistas mexicanos se encuentran laborando en el extranjero, mientras que más de 30.000 mexicanos con posgrados y perfiles del más alto nivel académico radican fuera del país. Así, el fenómeno genera una pérdida económica y rezago científico-tecnológico para la nación. Ante ello, la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez explica que el actual Gobierno ha creado una diáspora académica para permanecer en contacto con los científicos e investigadores de todos los rubros que han decidido hacer vida fuera de México. El litio y el 'fracking'Durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México nacionalizó su litio bajo la premisa de que la exploración y explotación de este mineral estratégico tendría que beneficiar primeramente a los mexicanos; sin embargo, hasta ahora aquello que se anunció como un plan a largo plazo no ha tenido un cauce. Al respecto, la titular de la SECIHTI, desde donde también se coordinan proyectos de investigación y tecnología para la extracción del litio, señala que, a diferencia de países como Bolivia, Chile y Argentina —que tienen dicho mineral en las salmueras—, en el caso de México éste se encuentra en la arcilla. En un giro de 180 grados en su política energética, el Gobierno mexicano puso sobre la mesa la explotación de cuencas no convencionales por medio del fracking en aras de buscar la soberanía energética.Y es que, recientemente, las autoridades de la nación latinoamericana reconocieron que el gas natural se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo económico, en medio de una alta dependencia del exterior. México consume cerca de 9.000 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales alrededor del 75% proviene de importaciones, principalmente desde Estados Unidos.Para analizar si sería benéfico para México el uso del fracking, se creó un comité científico de alto nivel conformado por especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras casas de estudio y dependencias y la coordinación institucional recae en la SECIHT. Al respecto, la secretaria apunta que, pronto, se darán a conocer los resultados a los que el grupo de especialistas llegó; sin embargo, indica, la decisión final la tomará la presidenta Claudia Sheinbaum. "Nos hemos reunido varias veces con la presidenta, les hemos ido reportando todos los avances y se está revisando todo en primer lugar (...). Yo respeto mucho ambas partes porque, por ejemplo, los críticos tienen algunas razones, por ejemplo si hay una comunidad en algunas zonas del país que está oponiéndose, que están cuestionando, no lo vamos a imponer. Tenemos que ver dónde se podría hacer y sobre todo con qué condiciones", dice. La funcionaria destaca que hoy en día la tecnología "ha avanzado muchísimo" y el fracking que desde hace en muchos lados se realiza en Argentina y Estados Unidos ha encontrado nuevos métodos menos invasivos para el medio ambiente. México pone el ojo en la derecha radical de América Latina Recientemente se dio a conocer que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) dejó de formar parte de la Secretaría de Cultura para pasar al SECIHTI desde donde, señalaron, se realizarán estudios que recaen en el campo de las ciencias sociales para analizar fenómeno del avance la ideología de derecha radical en América Latina. Así, el INEHRM buscará incorporar a nuevas generaciones de investigadores e intelectuales latinoamericanos para ampliar el intercambio académico y fortalecer la discusión regional al respecto.

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