https://noticiaslatam.lat/20260530/que-tan-preparado-esta-mexico-para-la-posible-deportacion-de-200000-dreamers-1173657077.html

¿Qué tan preparado está México para la posible deportación de 200.000 'dreamers'?

¿Qué tan preparado está México para la posible deportación de 200.000 'dreamers'?

Sputnik Mundo

La nación latinoamericana necesita prepararse para el regreso de migrantes mexicanos desde Estados Unidos, con programas permanentes o la creación de una ley... 30.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-30T04:00+0000

2026-05-30T04:00+0000

2026-05-30T04:28+0000

américa latina

méxico

sociedad

migración

💬 opinión y análisis

eeuu

washington

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/07/1171143138_151:653:2632:2048_1920x0_80_0_0_8ce4647c54101bd65273625618a3c459.jpg

De acuerdo con el reporte del diario local El Sol de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estima que, al menos 200.000 dreamers —como se les conoce a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA—, estarían en riesgo de ser deportados ante las trabas administrativas que han encontrado para renovar sus permisos de estadía.El programa DACA, instaurado por el gobierno del expresidente Barack Obama (2009-"017), permite a aquellos hijos de migrantes indocumentados que llegaron a EEUU permanecer en el país norteamericvano, con un permiso que se tiene que renovar cada dos años o hasta que consigan por otra vía la residencia.No obstante, medios como Los Angeles Times reportan que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), ente encargado del trámite, ha retrasado los procesos administrativos para la renovación de este permiso, lo que pone en riesgo a casi 568.000 jóvenes que están inscritos en este programa.Si bien antes se les pedía a los beneficiarios iniciar los trámites 120 días antes de vencerse sus permisos, hay quienes han esperado hasta seis meses para obtener una cita que les permita realizar la solicitud de renovación.Poco riesgo de deportación masivaEspecialistas consultados por Sputnik señalan que es poco probable que se dé una deportación masiva de dreamers debido a, en realidad, este proceso está relacionado con la imposibilidad de renovar su permiso de estadía y no a una acción colectiva de expulsión.En entrevista para este medio, el doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, aclara que el programa DACA sigue vigente, pero los suscritos a él han visto obstaculizado el proceso de renovación de permisos, a partir del endurecimiento de las políticas migratorias en EEUU.Para el especialista en temas migratorios, se trata de una medida política para forzar el regreso de estos migrantes que ya tienen entre 30 y 40 años, y así evitar derogar recursos para su deportación.Al respecto, el doctor en sociología por la Universidad de Texas, Rodolfo Cruz, estima que el regreso de estos dreamers podría representar una oportunidad importante para México, si se aplican los programas necesarios para su inserción en el mercado laboral.Muñoz Bravo recuerda que el país latinoamericano ya cuenta con programas como el de "México te abraza", los cuales brindan apoyo a los migrantes que regresan a México, aunque también es necesario pensar en programas encaminados a facilitar su inserción en la sociedad mexicana."Seguimos siendo una sociedad bastante discriminadora y, en ese sentido, muchas veces a aquellos que son deportados, que la mayor parte de su vida la han pasado en Estados Unidos, y que manejan no tan bien el español, han sido discriminados, han sido señalados", afirma el académico.Migración en el territorio nacionalRecientemente, la Cancillería mexicana informó que, por primera vez en 50 años, se logró la cifra más baja de detenciones de migrantes indocumentados en la frontera con EEUU, en el marco de las políticas migratorias impulsadas desde Washington.Este cambio en el flujo migratorio ha hecho que, además de los mexicanos que deciden regresar al país, migrantes de Centro y Sudamérica se queden en el país ante la imposibilidad de cruzar la frontera en busca de oportunidades laborales.En este contexto, Cruz refiere que México está retrasado en la redacción de una ley de retorno que permita establecer programas permanentes de inserción social y laboral, y que además le permita a la población migrante contar con servicios de atención psicológica, de salud y hasta vivienda una vez que vuelvan a territorio nacional.Para el investigador del Colef, la economía mexicana es lo suficientemente grande para recibir tanto a mexicanos que regresan como migrantes de otras nacionalidades, ya que actualmente apenas representan el 1% de la población, cuando en otros países el porcentaje supera el 10%.Seguirá la presión estadounidenseLos expertos subrayaron que la presión por el tema migratorio seguirá, sobre todo en medida que se acerquen las votaciones intermedias en EEUU, ya que es un tópico que es redituable electoralmente hablando para la actual administración.En este contexto, Cruz reflexiona que, conforme se acerquen la jornada electoral, nuevamente se posicionarán temas como las redadas del ICE y se intensificará la presión contra el gobierno mexicano."México ha tenido que se ha visto obligado a cooperar con esa política antimigratoria por presiones en los aranceles, comerciales y económicas. Me parece que el panorama sigue en ese mismo tenor", concluye el investigador.

https://noticiaslatam.lat/20260421/un-menosprecio-total-la-politica-migratoria-de-eeuu-cobra-vidas-y-abre-otro-frente-con-mexico-1173148808.html

https://noticiaslatam.lat/20260204/1171048532.html

méxico

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, sociedad, migración, 💬 opinión y análisis, eeuu, washington