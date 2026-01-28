Gobierno de México compra más de 800 equipos de alta tecnología para el sector salud

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, durante una conferencia de prensa.De acuerdo con el funcionario, los equipos serán distribuidos entre distintas instituciones federales: Del total de equipos adquiridos, 500 serán mastógrafos, 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 25 aceleradores lineales para tratamiento oncológico, cinco sistemas PET-CT y 10 equipos adicionales como gamma cámaras, angiógrafos y sistemas de braquiterapia.Clark detalló que cerca de 500 mastógrafos serán destinados a las 32 entidades federativas, con una inversión de 1.682 millones de pesos (cerca de 98.000 dólares), lo que permitirá ampliar la cobertura de detección temprana de cáncer de mama a nivel nacional.En cuanto a los tomógrafos, se adquirirán 238 equipos con una inversión estimada de 4.753 millones de pesos (aproximadamente 274 millones de dólares), los cuales serán distribuidos principalmente en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para fortalecer las capacidades diagnósticas.Respecto a los resonadores magnéticos, el subsecretario informó que se comprarán 38 equipos de alta tecnología, con una inversión de 1.379 millones de pesos (más de 80,2 millones de dólares), con el objetivo de mejorar la precisión diagnóstica en distintas regiones del país.Asimismo, destacó que la adquisición de 25 aceleradores lineales representa la compra más grande realizada hasta ahora en este rubro, con una inversión de 2.590 millones de pesos (cerca de 150.000.000 millones de dólares), destinados principalmente a instituciones públicas para el tratamiento del cáncer.Clark subrayó que la inversión permitirá dotar de tecnología médica a todas las entidades federativas, desde las de menor población hasta las más grandes, y señaló que el proceso de adjudicación de los equipos podría concretarse en los próximos dos meses, conforme avance el calendario de compra.
El Gobierno de México anunció una inversión superior a los 11.200 millones de pesos (más de 650.000 millones de dólares) para la adquisición de equipos médicos de alta tecnología. que serán distribuidos en instituciones federales de salud durante 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la atención médica.
El anuncio fue realizado por el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, durante una conferencia de prensa.
De acuerdo con el funcionario, los equipos serán distribuidos entre distintas instituciones federales:
341 para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
178 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
237 para el IMSS-Bienestar
41 para Petróleos Mexicanos (Pemex)
19 para los Institutos Nacionales de Salud
Del total de equipos adquiridos, 500 serán mastógrafos, 238 tomógrafos, 38 resonadores magnéticos, 25 aceleradores lineales para tratamiento oncológico, cinco sistemas PET-CT y 10 equipos adicionales como gamma cámaras, angiógrafos y sistemas de braquiterapia.
En cuanto a los tomógrafos, se adquirirán 238 equipos con una inversión estimada de 4.753 millones de pesos (aproximadamente 274 millones de dólares), los cuales serán distribuidos principalmente en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para fortalecer las capacidades diagnósticas.
Respecto a los resonadores magnéticos, el subsecretario informó que se comprarán 38 equipos de alta tecnología, con una inversión de 1.379 millones de pesos (más de 80,2 millones de dólares), con el objetivo de mejorar la precisión diagnóstica en distintas regiones del país.
Asimismo, destacó que la adquisición de 25 aceleradores lineales representa la compra más grande realizada hasta ahora en este rubro, con una inversión de 2.590 millones de pesos (cerca de 150.000.000 millones de dólares), destinados principalmente a instituciones públicas para el tratamiento del cáncer.
Clark subrayó que la inversión permitirá dotar de tecnología médica a todas las entidades federativas, desde las de menor población hasta las más grandes, y señaló que el proceso de adjudicación de los equipos podría concretarse en los próximos dos meses, conforme avance el calendario de compra.
