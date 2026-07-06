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"No valen absolutamente nada": Cancillería rusa revela la verdadera intención de los llamamientos europeos a la paz

"No valen absolutamente nada": Cancillería rusa revela la verdadera intención de los llamamientos europeos a la paz

Sputnik Mundo

Los llamamientos europeos a la paz carecen de todo valor y constituyen una mera cobertura para el desarrollo de armamento dirigido contra Rusia, afirmó a... 06.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-06T09:32+0000

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Asimismo, se destinan nuevos fondos para mantener la actividad de las FFAA de Ucrania como "Ejército proxy" contra Rusia, destacó el viceministro.El alto cargo enfatizó que no habrá un diálogo pleno entre la UE y Moscú si Europa no toma en consideración los intereses de Rusia en materia de seguridad y las realidades sobre el terreno.Anteriormente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, afirmó que Rusia no abriga ilusiones sobre los verdaderos planes de la UE para participar en la solución del conflicto ucraniano. El canciller también expresó que Zelenski presenta condiciones insolentes e irreales tanto a Moscú como a sus supervisores europeos.El presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó previamente su opinión de que la UE debería establecer un contacto directo con Moscú para escuchar a la parte rusa. Los intentos de Costa provocaron un intenso debate en el ámbito político europeo y en los medios sobre quién debería representar a la UE y en qué momento sería apropiado reanudar el diálogo.

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