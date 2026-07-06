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"No valen absolutamente nada": Cancillería rusa revela la verdadera intención de los llamamientos europeos a la paz
"No valen absolutamente nada": Cancillería rusa revela la verdadera intención de los llamamientos europeos a la paz
Sputnik Mundo
Los llamamientos europeos a la paz carecen de todo valor y constituyen una mera cobertura para el desarrollo de armamento dirigido contra Rusia, afirmó a... 06.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-06T09:32+0000
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Asimismo, se destinan nuevos fondos para mantener la actividad de las FFAA de Ucrania como "Ejército proxy" contra Rusia, destacó el viceministro.El alto cargo enfatizó que no habrá un diálogo pleno entre la UE y Moscú si Europa no toma en consideración los intereses de Rusia en materia de seguridad y las realidades sobre el terreno.Anteriormente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, afirmó que Rusia no abriga ilusiones sobre los verdaderos planes de la UE para participar en la solución del conflicto ucraniano. El canciller también expresó que Zelenski presenta condiciones insolentes e irreales tanto a Moscú como a sus supervisores europeos.El presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó previamente su opinión de que la UE debería establecer un contacto directo con Moscú para escuchar a la parte rusa. Los intentos de Costa provocaron un intenso debate en el ámbito político europeo y en los medios sobre quién debería representar a la UE y en qué momento sería apropiado reanudar el diálogo.
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"No valen absolutamente nada": Cancillería rusa revela la verdadera intención de los llamamientos europeos a la paz
Los llamamientos europeos a la paz carecen de todo valor y constituyen una mera cobertura para el desarrollo de armamento dirigido contra Rusia, afirmó a Sputnik el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin. Según sus palabras, los países occidentales seguirán financiando a Kiev y suministrándole armamento de la OTAN.
"Alemania está reconvirtiendo sus fábricas de automóviles para producir material militar, Reino Unido promete 'tener en cuenta la experiencia y los desarrollos de las FFAA de Ucrania', y en Letonia se está construyendo una fábrica conjunta con Ucrania para producir drones", señaló Galuzin.
Asimismo, se destinan nuevos fondos para mantener la actividad de las FFAA de Ucrania como "Ejército proxy" contra Rusia, destacó el viceministro.
"En este contexto, los llamamientos europeos a la paz, que sirven de cobertura al desarrollo de armamento y a la militarización contra Rusia, no valen absolutamente nada", recalcó.
El alto cargo enfatizó que no habrá un diálogo pleno entre la UE y Moscú si Europa no toma en consideración los intereses de Rusia en materia de seguridad y las realidades sobre el terreno.
"Nuestro país no tiene intención de renunciar a un diálogo constructivo y realmente sustancial, sin embargo, este solo será viable si los europeos demuestran, mediante acciones concretas y verificables, su disposición real a tomar en consideración la posición de Rusia respecto a las cuestiones actuales de seguridad en Europa", detalló.
Anteriormente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, afirmó que Rusia no abriga ilusiones sobre los verdaderos planes de la UE
para participar en la solución del conflicto ucraniano. El canciller también expresó que Zelenski presenta condiciones insolentes
e irreales
tanto a Moscú como a sus supervisores europeos.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó previamente su opinión de que la UE debería establecer un contacto directo con Moscú para escuchar a la parte rusa. Los intentos de Costa provocaron un intenso debate en el ámbito político europeo y en los medios sobre quién debería representar a la UE y en qué momento sería apropiado reanudar el diálogo.