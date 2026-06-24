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Rusia ve una actitud "nada seria" de la UE respecto a la crisis ucraniana, señalan desde la Cancillería rusa
Rusia ve una actitud "nada seria" de la UE respecto a la crisis ucraniana, señalan desde la Cancillería rusa
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La Unión Europea adopta una postura poco seria e inadecuada ante las conversaciones sobre el conflicto ucraniano, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T11:43+0000
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En este contexto, el ministro de Exteriores ruso subrayó que Moscú no se conformará con soluciones provisionales en lo que respecta a la resolución de la cuestión ucraniana, aunque agregó que aún es posible resolver la situación en torno a Ucrania por vías políticas y diplomáticas.Asimismo, indicó que Europa debería renunciar a cualquier tipo de planes de expansión en la zona de intereses vitales de Rusia, al igual que comprender que no se pueden ignorar las advertencias de Moscú en materia de seguridad."Los adversarios no pueden seguir ignorando sin parar y con impunidad nuestras advertencias, claramente expresadas, sobre la inadmisibilidad de crear amenazas intolerables para la seguridad nacional de nuestro país y de incumplir todos los compromisos posibles en relación con los derechos legítimos de la población rusa y de habla rusa de Ucrania", precisó.Con ello, Lavrov recalcó que Rusia mantiene su compromiso con los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, celebrada en Alaska. Al respecto, añadió que se está debatiendo la visita de los enviados especiales del presidente de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú. Las autoridades rusas están dispuestas a escucharles, enfatizó.El jefe de la diplomacia rusa subrayó, además, que la iniciativa para avanzar en la solución de la crisis no se encuentra actualmente del lado de Rusia.El canciller aseveró que Rusia está abierta a escuchar a los políticos de la UE siempre que aporten ideas constructivas.Lavrov también confirmó que los representantes de Costa se pusieron en contacto con la parte rusa en dos ocasiones. París también envió a sus emisarios a Moscú para mantener consultas, aunque posteriormente criticó al jefe del Consejo Europeo por emprender pasos similares. Igualmente, hubo mensajeros procedentes de Londres, reveló el titular de Exteriores ruso.
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Rusia ve una actitud "nada seria" de la UE respecto a la crisis ucraniana, señalan desde la Cancillería rusa
11:43 GMT 24.06.2026 (actualizado: 12:02 GMT 24.06.2026)
La Unión Europea adopta una postura poco seria e inadecuada ante las conversaciones sobre el conflicto ucraniano, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. No obstante, aseguró que la situación en torno a Ucrania aún puede resolverse mediante mecanismos políticos y diplomáticos.
"El señor [el presidente del Consejo Europeo, Antonio] Costa ha vuelto a declarar que la UE no puede actuar como mediadora, ya que está totalmente del lado de Ucrania, pero que debe estar presente en la mesa de negociaciones (...) Esto no tiene ninguna seriedad, es totalmente inadecuado con respecto al papel real que desempeña Europa en los asuntos internacionales", sostuvo.
En este contexto, el ministro de Exteriores ruso subrayó que Moscú no se conformará con soluciones provisionales
en lo que respecta a la resolución de la cuestión ucraniana
, aunque agregó que aún es posible resolver la situación en torno a Ucrania por vías políticas y diplomáticas
.
Asimismo, indicó que Europa debería renunciar a cualquier tipo de planes de expansión en la zona de intereses vitales de Rusia, al igual que comprender que no se pueden ignorar las advertencias de Moscú en materia de seguridad.
"Los adversarios no pueden seguir ignorando sin parar y con impunidad nuestras advertencias, claramente expresadas, sobre la inadmisibilidad de crear amenazas intolerables para la seguridad nacional de nuestro país y de incumplir todos los compromisos posibles en relación con los derechos legítimos de la población rusa y de habla rusa de Ucrania", precisó.
Con ello, Lavrov recalcó que Rusia mantiene su compromiso
con los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, celebrada en Alaska
. Al respecto, añadió que se está debatiendo la visita de los enviados especiales del presidente de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú. Las autoridades rusas están dispuestas a escucharles, enfatizó.
El jefe de la diplomacia rusa subrayó, además, que la iniciativa para avanzar en la solución de la crisis no se encuentra actualmente del lado de Rusia.
"Hoy el balón no está en nuestro lado del campo, aunque cada vez intentan lanzárnoslo desde fuera de juego, si hablamos en el lenguaje del popular campeonato mundial de fútbol. Eso no funcionará", precisó.
El canciller aseveró que Rusia está abierta a escuchar a los políticos de la UE siempre que aporten ideas constructivas.
Lavrov también confirmó que los representantes de Costa se pusieron en contacto con la parte rusa en dos ocasiones. París también envió a sus emisarios a Moscú para mantener consultas, aunque posteriormente criticó al jefe del Consejo Europeo por emprender pasos similares. Igualmente, hubo mensajeros procedentes de Londres, reveló el titular de Exteriores ruso.
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