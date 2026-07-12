Venezuela recibe 88 contenedores con ayuda humanitaria de la Comunidad del Caribe

Gil detalló que los contenedores están cargados de alimentos, medicinas, 300 tanques de agua y maquinaria que será utilizada para las labores que se llevan a cabo en Venezuela luego del impacto del doblete sísmico que ocasionó considerables daños en distintas regiones del país."Nosotros estamos perfectamente alineados, perfectamente coordinados con nuestra Comunidad del Caribe, que es una comunidad hermana, amiga, como lo ha demostrado en esta ocasión", manifestó el canciller.
El cargamento, enviado mediante el buque Mega and Motti, llegó al país sudamericano a través del Puerto Internacional de La Guaira, en donde fue recibido por el canciller Yván Gil, quien expresó su agradecimiento y señaló que la entrega fue coordinada por la República Cooperativa de Guyana.
Gil detalló que los contenedores están cargados de alimentos, medicinas, 300 tanques de agua y maquinaria que será utilizada para las labores que se llevan a cabo en Venezuela luego del impacto del doblete sísmico que ocasionó considerables daños en distintas regiones del país.
"Nosotros estamos perfectamente alineados, perfectamente coordinados con nuestra Comunidad del Caribe, que es una comunidad hermana, amiga, como lo ha demostrado en esta ocasión", manifestó el canciller.
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