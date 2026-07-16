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Juicio en Francia contra activista rusa es una muestra de "persecución política y rusofobia", dicen expertos

Juicio en Francia contra activista rusa es una muestra de "persecución política y rusofobia", dicen expertos

Sputnik Mundo

Las acusaciones de la Justicia francesa por presunto espionaje en contra de la activista Anna Nóvikova son una 'clara muestra de persecución política y... 16.07.2026, Sputnik Mundo

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La finalidad de estas imputaciones por los supuestos delitos de "complot con un Estado extranjero" y "conspiración con fines delictivos" sería transmitir un mensaje de miedo hacia toda aquella persona o entidad pública o privada que desee apoyar a la población del Donbás, apunta Estévez.El analista considera que la detención de la fundadora de la ONG SOS Donbass es "una herramienta más" de Occidente "para ejercer presión" e "inhibir cualquier muestra de solidaridad" por parte de la población francesa o europea en general en favor de la población del Donbás. Respecto a las imputaciones por supuesto espionaje, Estévez afirma que se trata de señalamientos "ridículos" que buscan tergiversar la carrera profesional de Nóvikova y negar la labor humanitaria que realiza su organización.Este 15 de julio inició el juicio en contra de Nóvikova por señalamientos de espionaje frente a una corte. Las autoridades no permitieron a la activista ruso-francesa seguir el proceso en libertad.Dicha acción penal comenzó luego de que la Unión de Ucranianos de Francia presentara una denuncia en contra de varias mujeres dedicadas a recolectar y entregar ayuda humanitaria a la población civil afectada en la zona del Donbás.Desde noviembre de 2025, y hasta la fecha, tres miembros de la organización SOS Donbass (entre ellas Nóvikova) permanecen en prisión por "colusión con un Estado extranjero" y "conspiración para cometer un delito".Al respecto, la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, declaró que, con estas acciones, se determina que cualquier ayuda a la población civil y búsqueda de la verdad constituyen un delito.Una imputación "desmedida e hipócrita"El silencio de los medios corporativos occidentales sobre el caso de Anna Nóvikova —acusada de "conspiración con fines delictivos" en un tribunal de París— evidencia la "doble vara" con la que Occidente evalúa el trabajo de activistas extranjeros en Europa, dice a Sputnik la internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experta en Rusia y espacios postsoviéticos, Michelle Balderas.Balderas destaca que la aprehensión de la fundadora de SOS Donbass es una acción "desmedida e hipócrita", ya que se trata de una mujer con una amplia trayectoria que se dedicaba a conseguir ayuda humanitaria para la población de la región del Donbás, y que promovía una narrativa distinta a la que domina en el resto de Europa. En este sentido, apunta que el silencio occidental alrededor de ella es "síntoma de una rusofobia" histórica en Europa, la cual se hace pasar como "protección ante intereses extranjeros" cuando, al mismo tiempo, se permite el activismo político en favor de países como Israel.

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