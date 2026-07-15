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En el Kremlin revelan cuándo volverá EEUU al proceso de arreglo del conflicto en Ucrania
En el Kremlin revelan cuándo volverá EEUU al proceso de arreglo del conflicto en Ucrania
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Rusia está recibiendo señales de Estados Unidos de que Washington está dispuesto a retomar su papel de mediador en el proceso de arreglo del conflicto en... 15.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-15T11:23+0000
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Asimismo, Moscú lamenta que la situación en el golfo Pérsico esté lejos de ser estable y haya vuelto a entrar en una fase de deterioro, señaló el vocero y destacó que esto "no puede dejar de provocar una profunda preocupación a nivel mundial".Al mismo tiempo, Lituania y otros países bálticos utilizan "el fantasma de la amenaza rusa" para atraer la mayor cantidad posible de fuerzas e infraestructura de la OTAN a la región. Así Peskov comentó las palabras del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, quien señaló que Rusia supuestamente planeaba atacar instalaciones en los países bálticos.
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En el Kremlin revelan cuándo volverá EEUU al proceso de arreglo del conflicto en Ucrania
Rusia está recibiendo señales de Estados Unidos de que Washington está dispuesto a retomar su papel de mediador en el proceso de arreglo del conflicto en Ucrania, declaró a los periodistas el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. Sin embargo, primeramente tiene que resolver los problemas actuales relacionados con el golfo Pérsico, indicó.
"Recibimos constantemente señales de que los estadounidenses siguen dispuestos, una vez que estén menos ocupados con otros problemas, a continuar contribuyendo al proceso de arreglo del conflicto en Ucrania", expuso.
Asimismo, Moscú lamenta que la situación en el golfo Pérsico esté lejos de ser estable y haya vuelto a entrar en una fase de deterioro, señaló el vocero y destacó que esto "no puede dejar de provocar una profunda preocupación a nivel mundial".
Al mismo tiempo, Lituania y otros países bálticos utilizan "el fantasma de la amenaza rusa" para atraer la mayor cantidad posible de fuerzas e infraestructura de la OTAN a la región. Así Peskov comentó las palabras del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, quien señaló que Rusia supuestamente planeaba atacar instalaciones en los países bálticos.