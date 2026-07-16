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Acusaciones contra activista rusa en París "criminalizan la acción solidaria" hacia el Donbás, dice experta
Acusaciones contra activista rusa en París "criminalizan la acción solidaria" hacia el Donbás, dice experta
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Los señalamientos por presunto espionaje contra la activista rusa Anna Nóvikova en un tribunal de Francia demuestran que, una vez más, "el Occidente colectivo... 16.07.2026, Sputnik Mundo
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Con el objetivo de "crear la percepción más negativa sobre Rusia y su operación militar especial en Ucrania", observa en entrevista con Sputnik la internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nydia Egremy.Previamente, la Fiscalía de París se opuso a la liberación bajo vigilancia judicial de la fundadora de la ONG SOS Donbass, un hecho que, claramente, exhibe el "doble rasero" con que actúan las potencias occidentales en torno el activismo, apunta la experta.Tres miembros de la asociación SOS Donbass, incluida Nóvikova, fueron detenidos en noviembre de 2025 por los presuntos delitos de "complot con un Estado extranjero" y "conspiración con fines delictivos".
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Acusaciones contra activista rusa en París "criminalizan la acción solidaria" hacia el Donbás, dice experta

02:44 GMT 16.07.2026
© Foto : Redes socialesLa activista Anna Novikova
La activista Anna Novikova - Sputnik Mundo, 1920, 16.07.2026
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Mariano Yberry
Corresponsal en México
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Los señalamientos por presunto espionaje contra la activista rusa Anna Nóvikova en un tribunal de Francia demuestran que, una vez más, "el Occidente colectivo ha puesto en acción su estrategia de desinformación y manipulación de la verdad".
Con el objetivo de "crear la percepción más negativa sobre Rusia y su operación militar especial en Ucrania", observa en entrevista con Sputnik la internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nydia Egremy.
Previamente, la Fiscalía de París se opuso a la liberación bajo vigilancia judicial de la fundadora de la ONG SOS Donbass, un hecho que, claramente, exhibe el "doble rasero" con que actúan las potencias occidentales en torno el activismo, apunta la experta.
"Esta política, evidentemente, criminaliza la acción solidaria para desanimar y restringir toda ayuda (...) a la población del Donbás. Además, hay que subrayarlo, expone a los activistas a todo tipo de abusos y violaciones graves de sus derechos humanos", afirma Egremy.
Tres miembros de la asociación SOS Donbass, incluida Nóvikova, fueron detenidos en noviembre de 2025 por los presuntos delitos de "complot con un Estado extranjero" y "conspiración con fines delictivos".
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