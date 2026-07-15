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"Caso escandaloso": Nunca antes detuvieron en Francia a trabajadores humanitarios, lamenta un periodista

"Caso escandaloso": Nunca antes detuvieron en Francia a trabajadores humanitarios, lamenta un periodista

Sputnik Mundo

En vísperas del juicio contra la fundadora de la organización humanitaria SOS Donbass, Anna Nóvikova, que se celebra hoy, 15 de julio, en París, el... 15.07.2026, Sputnik Mundo

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Brayard subrayó que el caso se desarrolla en un contexto de fuerte politización de los medios franceses, marcado por una "constante propaganda" antirrusa. Además, advirtió de que este proceso supone una amenaza para la democracia y la libertad de expresión."Las acusaciones contra ella son graves. Creo que se le acusa de colaborar con, entre comillas, el enemigo, aunque, evidentemente, no hay una guerra declarada entre Francia y Rusia. Así que se trata de un caso bastante impactante, el primero en Francia, y que, además, socava el proceso democrático", aseveró el periodista.El analista calificó el proceso de "histórico" para la justicia francesa, que en los últimos tiempos se ha visto envuelta en numerosos escándalos.En noviembre de 2025, Francia detuvo a dos representantes de SOS Donbass, una asociación que apoya a los habitantes afectados por el conflicto en la región. Más tarde, se conoció la detención de otras dos personas, una de las cuales quedó bajo control judicial.Según la Fiscalía de París, a los implicados en esta investigación les pueden imponer penas de hasta 15 años de prisión por diversos delitos.

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