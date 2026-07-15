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La memoria de la Revolución: documental recaba testimonios de protagonistas de la insurrección en Nicaragua

La memoria de la Revolución: documental recaba testimonios de protagonistas de la insurrección en Nicaragua

Sputnik Mundo

A casi cinco décadas del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, los relatos de quienes participaron en la insurrección contra la dictadura de la familia... 15.07.2026, Sputnik Mundo

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Sus experiencias, marcadas por la represión política, la desigualdad social y la movilización de amplios sectores de la población, fueron reunidas en el documental Barrios Orientales: Victorias del Pueblo, presentado en Managua.La producción recoge los relatos de guerrilleros y colaboradores de los barrios orientales de la capital que participaron en distintas formas de organización durante los años previos a 1979. Más que reconstruir episodios militares, el documental se centra en las vivencias cotidianas de una generación que decidió involucrarse en un proceso político que transformó el país centroamericano.En diálogo con Sputnik, la capitalina Elizabeth Rodríguez recordó que tenía 16 años cuando se integró al movimiento estudiantil en 1977, impulsada por las condiciones de pobreza en la que vivió su familia y la represión militar que fueron sometidos por la guardia en su hogar."Los nicaragüenses vivíamos bajo la bota de uno de los criminales más grandes que tuvo América Latina, de un cuerpo militar asesino, organizado y preparado por los norteamericanos, donde solo el hecho de ser jóvenes era un delito, donde no se podía vivir, y había pobreza, hambre, analfabetismo. No tenías la posibilidad de ir a un hospital", relató.Responsabilidad ante las nuevas generacionesUna percepción similar comparte Amalia Sánchez, quien sostiene que la transmisión de esas experiencias constituye una responsabilidad para fomentar la conciencia revolucionaria en las nuevas generaciones."Estamos en la obligación, el deber más que todo, de la transmisión de los valores y de los principios de la lucha antiimperialista (...) que nos legó el general [Augusto] Sandino. Debemos de seguir sosteniendo la paz y tenemos que estar preparados para ello. Los jóvenes tienen que armarse de conciencia en el sentido de la conciencia es lo que nos permite ver, saber la situación en que estamos viviendo", manifestó en diálogo con este medio.En su testimonio, recuerda las limitaciones en el acceso a servicios públicos y las condiciones del sector rural durante las décadas previas a la revolución, elementos que, desde su perspectiva, contribuyeron a la organización de numerosos jóvenes contra el régimen somocista.Para Bayardo Fonseca, otro de los protagonistas del documental, preservar la memoria implica explicar el contexto político y social de aquella época. Durante la entrevista con Sputnik, recordó las restricciones a la actividad sindical y política, así como los mecanismos de control sobre los medios de comunicación existentes durante el régimen de los Somoza, aspectos que considera fundamentales para comprender el surgimiento del movimiento insurgente.La reivindicación de la historia"El Gobierno de entonces representaba los intereses políticos de Estados Unidos, porque la dictadura militar somocista fue implantada y puesta por los [estadounidenses] durante su intervención desde 1926 hasta 1934, que nos asesinan a nuestro general Sandino", afirmó Fonseca.Noel Bermúdez, por su parte, centró su reflexión para este medio en el significado que tuvo la revolución para las familias nicaragüenses. Consideró que el acceso a la educación y otros derechos sociales modificaron las expectativas de amplios sectores de la población, por lo que sostuvo que corresponde a las nuevas generaciones continuar construyendo el futuro del país desde una perspectiva de desarrollo.Aunque cada protagonista ofrece una mirada distinta sobre aquel proceso histórico, todos coinciden en un punto: la importancia de conservar la memoria de los acontecimientos que marcaron el rumbo de Nicaragua durante la segunda mitad del siglo XX.La presentación del documental se realizó como parte de las actividades conmemorativas del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.Para historiadores, investigadores y protagonistas de aquella época, este tipo de producciones audiovisuales constituyen una herramienta para acercar a los jóvenes a testimonios directos de quienes vivieron uno de los períodos más trascendentales de la historia contemporánea del país ante la desinformación propalada con fines desestabilizadores, dijo a Sputnik, Camilo Brenes, del equipo de producción del documental."Si un joven no conoce [la historia], se tiende a confundir", puntualizó.

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