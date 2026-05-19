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Ortega destaca la vigencia histórica del general Sandino en el homenaje por su natalicio
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El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este 18 de mayo que el pensamiento y legado del general Augusto C. Sandino continúan vigentes en Nicaragua... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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"Sandino no ha muerto. Sandino vive ayer, hoy y siempre", expresó Ortega durante la conmemoración efectuada en el Monumento a los Héroes, donde reposan figuras históricas de la Revolución Popular Sandinista como Carlos Fonseca, Tomás Borge y Santos López.Durante su intervención, el mandatario recordó la gesta de Sandino contra la ocupación norteamericana en este país a inicios del siglo pasado, su negativa a firmar un acuerdo de desarme promovido por Estados Unidos (EEUU) en 1927, lo que marcó el surgimiento del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.En su intervención, Ortega señaló que Sandino, nacido en una familia humilde, se convirtió en "un genio de la dignidad y la fortaleza" al rechazar acuerdos promovidos por EEUU.“Sandino, un genio de la dignidad de la fortaleza, que supo decirle al yanqui invasor 'yo no firmó [la rendición], porque firmar es entregar a la patria y yo no entrego a la patria'", dijo.El gobernante sostuvo que las tropas estadounidenses fueron derrotadas y obligadas a retirarse del país tras enfrentar la resistencia liderada por Sandino, cuyos restos continúan desaparecidos desde su asesinato el 21 de febrero de 1934 a manos de la Guardia Nacional, dirigida por Anastasio Somoza.Ortega, aseguró además que su Gobierno continuará impulsando programas sociales y obras públicas "en beneficio de los niños, niñas, jóvenes y adultos", incluyendo la construcción de hospitales y proyectos sociales, como legado de bienestar social y soberanía heredado por Sandino.
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Ortega destaca la vigencia histórica del general Sandino en el homenaje por su natalicio

04:08 GMT 19.05.2026
© Foto : Captura de pantallaHomenaje en Nicaragua al general Augusto C. Sandino, a 131 años de su nacimiento
Homenaje en Nicaragua al general Augusto C. Sandino, a 131 años de su nacimiento - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2026
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Marcela Rivera
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El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este 18 de mayo que el pensamiento y legado del general Augusto C. Sandino continúan vigentes en Nicaragua, durante un acto oficial por el 131 aniversario del natalicio del líder antiintervencionista realizado en la Plaza de la Revolución.
"Sandino no ha muerto. Sandino vive ayer, hoy y siempre", expresó Ortega durante la conmemoración efectuada en el Monumento a los Héroes, donde reposan figuras históricas de la Revolución Popular Sandinista como Carlos Fonseca, Tomás Borge y Santos López.
Durante su intervención, el mandatario recordó la gesta de Sandino contra la ocupación norteamericana en este país a inicios del siglo pasado, su negativa a firmar un acuerdo de desarme promovido por Estados Unidos (EEUU) en 1927, lo que marcó el surgimiento del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.

"Cuando ya los vendepatrias habían firmado, cuando ya estaban entregando las armas, por unos cuantos pesos que les dan los yanquis, Sandino quedó solo. Y luego buscó a otros compañeros. Los primeros que se incorporaron al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional fueron 29 trabajadores, campesinos del lado de las minas [Caribe Norte]. Ahí estaban reivindicando la dignidad de la patria”, afirmó.

En su intervención, Ortega señaló que Sandino, nacido en una familia humilde, se convirtió en "un genio de la dignidad y la fortaleza" al rechazar acuerdos promovidos por EEUU.
“Sandino, un genio de la dignidad de la fortaleza, que supo decirle al yanqui invasor 'yo no firmó [la rendición], porque firmar es entregar a la patria y yo no entrego a la patria'", dijo.
El gobernante sostuvo que las tropas estadounidenses fueron derrotadas y obligadas a retirarse del país tras enfrentar la resistencia liderada por Sandino, cuyos restos continúan desaparecidos desde su asesinato el 21 de febrero de 1934 a manos de la Guardia Nacional, dirigida por Anastasio Somoza.
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Ortega, aseguró además que su Gobierno continuará impulsando programas sociales y obras públicas "en beneficio de los niños, niñas, jóvenes y adultos", incluyendo la construcción de hospitales y proyectos sociales, como legado de bienestar social y soberanía heredado por Sandino.
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