Héroes y traidores: Augusto César Sandino

El nicaragüense Augusto César Sandino fue quizás uno de los líderes centroamericanos que enfrentó más invasiones estadounidenses. Nacido el 18 de mayo de 1895...

En octubre de 1909, una insurrección apoyada por Estados Unidos provocó la renuncia del presidente José Santos Zelaya. En febrero de 1910, tropas norteamericanas desembarcaron en en Corinto y tomó el poder Adolfo Díaz, aliado incondicional de Washington.EEUU tomó el control de las aduanas y el Ferrocarril Nacional, entre otros. Sandino trabajó como ayudante de mecánica cerca de la frontera con Costa Rica, viajó a Honduras en 1920 y a Guatemala en 1923, donde se empleó en las plantaciones de la United Fruit y de allí se dirigió a México donde trabajó para petroleras.En 1925, tras 13 años, Estados Unidos retiró sus tropas de Nicaragua, pero en 1926 volvió nuevamente. Con algunos trabajadores mineros, Sandino se alzó en armas continuando contra los invasores.El primero de julio de 1927 emitió su primer Manifiesto Político al pueblo de Nicaragua y combatió en varias ciudades hasta que en septiembre de ese año formó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. El primero de enero de 1933 triunfó la causa sandinista al retirarse los invasores. Juan Bautista Sacasa asumió la presidencia y Anastasio Somoza García la jefatura de la Guardia Nacional. Sandino viajó a Managua en febrero y firmó un tratado de paz.Sin embargo, la Guardia Nacional continuó persiguiéndolo hasta que fue capturado y asesinado el 21 de febrero de 1934. Su causa fue continuada por Carlos Fonseca Amador, que fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1961. Fonseca fue asesinado en 1976, pero su causa y la de Sandino continuaron: el 18 de julio de 1979 el FSLN ingresó triunfal a Managua y derribó al dictador Anastasio Somoza Debayle, cuya familia había estado en el poder desde 1937. Por estas razones, el nombre de Augusto César Sandino continúa siendo un símbolo para toda América Latina.

