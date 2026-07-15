La activista rusa juzgada en París solo puede ser acusada de ayudar al Donbás, destaca una experta
© Foto : Redes sociales
Síguenos en
Si existieran pruebas concluyentes contra la fundadora de la ONG SOS Donbass, Anna Nóvikova, acusada de espionaje, ya se habrían presentado ante el tribunal y el caso estaría resuelto. Sin embargo, la investigación continúa casi un año después, lo que demuestra la falta de pruebas, aseveró la periodista francesa Christelle Neant.
"Se trata de un caso profundamente politizado, cuyo objetivo es, ante todo, intimidar a quienes apoyan a Donbás y a Rusia y se oponen al apoyo de Francia a Ucrania. Por lo tanto, se trata de un proceso exclusivamente político", comentó Neant a Sputnik.
Agregó que los medios franceses intentan inflar una historia "totalmente absurda" que carece de fundamento.
"Al leer los artículos en los que se tilda abiertamente a Nóvikova de espía —y se presenta como un hecho probado, y no como una afirmación sin fundamento—, entendemos que no hay pruebas reales que respalden estas acusaciones", enfatizó.
Al mismo tiempo, afirmó que las autoridades francesas rechazan opiniones distintas sobre Ucrania por temor a que la sociedad se oponga a la ayuda a Kiev, que recibe importantes recursos del presupuesto nacional.
En este sentido, recordó que Francia gastó casi 1.000 millones de euros en la preparación de la 155.ª brigada de las FFAA ucranianas. Al final, más de la mitad de los soldados entrenados en Francia desertaron y la unidad se vio envuelta en varios escándalos, incluidos casos de corrupción.
"Es evidente que Emmanuel Macron no quiere llamar la atención de la opinión pública sobre este tema; hechos como estos harían que los franceses se plantearan preguntas incómodas sobre adónde van a parar esos fondos (...), cuando esos recursos deberían destinarse al desarrollo de las infraestructuras francesas y a proyectos sociales", explicó Neant.
Además, destacó que el reciente discurso de Macron del 14 de julio mostró una vez más que las autoridades francesas intentan justificar constantemente la necesidad de una futura guerra contra Rusia.
"Cuando el objetivo es desencadenar una guerra o un conflicto, lo primero que hay que hacer es silenciar a quienes tienen una opinión diferente. Eso es precisamente lo que hizo Zelenski en Ucrania hasta 2022, y eso es precisamente lo que Macron está intentando hacer ahora en Francia", concluyó.
En noviembre de 2025, Francia detuvo a dos representantes de SOS Donbass, una asociación que apoya a los habitantes afectados por el conflicto en la región. Más tarde, se conoció la detención de otras dos personas, una de las cuales quedó bajo control judicial.
Según la Fiscalía de París, a los implicados en esta investigación les pueden imponer penas de hasta 15 años de prisión por diversos delitos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.