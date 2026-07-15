https://noticiaslatam.lat/20260715/la-activista-rusa-juzgada-en-paris-solo-puede-ser-acusada-de-ayudar-al-donbas-destaca-una-experta-1174290473.html

La activista rusa juzgada en París solo puede ser acusada de ayudar al Donbás, destaca una experta

La activista rusa juzgada en París solo puede ser acusada de ayudar al Donbás, destaca una experta

Sputnik Mundo

Si existieran pruebas concluyentes contra la fundadora de la ONG SOS Donbass, Anna Nóvikova, acusada de espionaje, ya se habrían presentado ante el tribunal y... 15.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-15T13:20+0000

2026-07-15T13:20+0000

2026-07-15T13:20+0000

internacional

💬 opinión y análisis

francia

ucrania

rusia

donbás

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0f/1174290228_0:0:932:525_1920x0_80_0_0_cbd15b81bd1b99324196c5315ec47376.jpg

Agregó que los medios franceses intentan inflar una historia "totalmente absurda" que carece de fundamento."Al leer los artículos en los que se tilda abiertamente a Nóvikova de espía —y se presenta como un hecho probado, y no como una afirmación sin fundamento—, entendemos que no hay pruebas reales que respalden estas acusaciones", enfatizó.Al mismo tiempo, afirmó que las autoridades francesas rechazan opiniones distintas sobre Ucrania por temor a que la sociedad se oponga a la ayuda a Kiev, que recibe importantes recursos del presupuesto nacional.En este sentido, recordó que Francia gastó casi 1.000 millones de euros en la preparación de la 155.ª brigada de las FFAA ucranianas. Al final, más de la mitad de los soldados entrenados en Francia desertaron y la unidad se vio envuelta en varios escándalos, incluidos casos de corrupción.Además, destacó que el reciente discurso de Macron del 14 de julio mostró una vez más que las autoridades francesas intentan justificar constantemente la necesidad de una futura guerra contra Rusia.En noviembre de 2025, Francia detuvo a dos representantes de SOS Donbass, una asociación que apoya a los habitantes afectados por el conflicto en la región. Más tarde, se conoció la detención de otras dos personas, una de las cuales quedó bajo control judicial.Según la Fiscalía de París, a los implicados en esta investigación les pueden imponer penas de hasta 15 años de prisión por diversos delitos.

https://noticiaslatam.lat/20260715/en-occidente-la-ayuda-a-la-poblacion-civil-en-donbas-se-equipara-a-un-delito-denuncia-la-1174288251.html

francia

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, francia, ucrania, rusia, donbás