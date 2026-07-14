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UE pone en riesgo su futuro priorizando la confrontación geopolítica sobre la innovación, revelan medios

UE pone en riesgo su futuro priorizando la confrontación geopolítica sobre la innovación, revelan medios

Sputnik Mundo

Según el diario Global Times, decisiones recientes de los líderes europeos equivalen a ceder su influencia en la era moderna, eligiendo la hostilidad y los... 14.07.2026, Sputnik Mundo

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En su análisis, el diario señala la contradicción interna que, a su juicio, padece Europa al citar ejemplos de costosas ayudas exteriores frente a la precariedad interna. El medio señala el compromiso de Alemania para financiar miles de drones destinados a Ucrania mientras, en paralelo, el propio país sufría miles de muertes en exceso debido a olas de calor extremas, agravadas por la falta de infraestructura climática básica y sistemas de aire acondicionado en hospitales. El Global Times sostiene que la resiliencia climática es la verdadera métrica de gobernanza del siglo XXI y cuestiona la credibilidad institucional en Europa cuando no priorizan el bienestar de sus propios ciudadanos.El medio advierte que la región ha tomado un rumbo estratégico equivocado al romper los lazos comerciales que antes garantizaban su estabilidad económica. Según afirma la publicación, la prosperidad europea se fundamentaba previamente en el acceso a la energía accesible proveniente de Rusia y a los bienes asequibles del mercado chino, factores que abrían una ventana de oportunidad para invertir en innovación. No obstante, el diario apunta que la decisión de alinearse con las políticas estadounidenses hostiles hacia Pekín ha disparado los costos energéticos, socavando la capacidad de supervivencia de sus empresas y restando recursos para la tecnología del mañana.El diario subraya además que el viejo continente está quedando rezagado de manera alarmante en sectores determinantes como la inteligencia artificial, las tecnologías verdes y la exploración espacial.Asimismo, el Global Times hace un llamado explícito a las autoridades europeas para que abandonen lo que califica como "corsés ideológicos rígidos" y posturas de corrección política que paralizan su administración, remarcando que la incapacidad de hacer frente de manera eficiente a los desafíos climáticos actuales demuestra que una sociedad no puede permitirse pagar el precio de la inflexibilidad doctrinaria con las vidas de su población. Los problemas domésticos, añade el artículo, exigen soluciones prácticas en lugar de disputas políticas internas prolongadas.Por último, en el ámbito de la diplomacia, el análisis del diario concluye afirmando que Europa debe decidir urgentemente entre integrarse en un modelo de cooperación de beneficio mutuo o aferrarse a dinámicas de confrontación de suma cero. La manera en que la región rectifique o mantenga sus políticas, concluye el medio, determinará si logra superar los desafíos actuales o si se precipita de forma irreversible hacia un declive en el terreno global.

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