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Trump amenaza con más ataques contra Irán entre hoy y mañana
Trump amenaza con más ataques contra Irán entre hoy y mañana
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"Los vamos a atacar con mucha fuerza esta noche y mañana [14 de julio]", dijo el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista radiofónica, esto... 13.07.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario dijo además que el Ejército de su país es capaz de eliminar a los actuales líderes de Irán: "No queremos hablar de eso, pero sin duda estamos vigilando". Por otro lado, Trump se refirió al memorándum de entendimiento con la nación persa, el cual dijo que fue "una prueba" para evaluar el terreno, esto al ser cuestionado sobre si el acuerdo estaba destinado a desmoronarse.
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Trump amenaza con más ataques contra Irán entre hoy y mañana

22:56 GMT 13.07.2026
© AP Photo / Francisco SecoEl presidente de EEUU, Donald Trump, llega durante una recepción oficial en el Palacio Presidencial de Bestepe, en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía
El presidente de EEUU, Donald Trump, llega durante una recepción oficial en el Palacio Presidencial de Bestepe, en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
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"Los vamos a atacar con mucha fuerza esta noche y mañana [14 de julio]", dijo el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista radiofónica, esto luego de que la semana pasada se agudizara la tensión por los ataques contra Irán y la respectiva respuesta del país persa.
El mandatario dijo además que el Ejército de su país es capaz de eliminar a los actuales líderes de Irán: "No queremos hablar de eso, pero sin duda estamos vigilando".
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
Defensa
Trump indica que EEUU acepta "continuar las 'conversaciones'" con Irán, pero insiste en el fin del alto el fuego
10 de julio, 16:21 GMT
Por otro lado, Trump se refirió al memorándum de entendimiento con la nación persa, el cual dijo que fue "una prueba" para evaluar el terreno, esto al ser cuestionado sobre si el acuerdo estaba destinado a desmoronarse.
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