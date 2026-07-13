Trump amenaza con más ataques contra Irán entre hoy y mañana

El mandatario dijo además que el Ejército de su país es capaz de eliminar a los actuales líderes de Irán: "No queremos hablar de eso, pero sin duda estamos vigilando". Por otro lado, Trump se refirió al memorándum de entendimiento con la nación persa, el cual dijo que fue "una prueba" para evaluar el terreno, esto al ser cuestionado sobre si el acuerdo estaba destinado a desmoronarse.
"Los vamos a atacar con mucha fuerza esta noche y mañana [14 de julio]", dijo el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista radiofónica, esto luego de que la semana pasada se agudizara la tensión por los ataques contra Irán y la respectiva respuesta del país persa.
El mandatario dijo además que el Ejército de su país es capaz de eliminar a los actuales líderes de Irán: "No queremos hablar de eso, pero sin duda estamos vigilando".
Por otro lado, Trump se refirió al memorándum de entendimiento con la nación persa, el cual dijo que fue "una prueba" para evaluar el terreno, esto al ser cuestionado sobre si el acuerdo estaba destinado a desmoronarse.
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