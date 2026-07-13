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La guerra contra Irán impactará en la economía de América Latina durante todo el 2026, según la CEPAL

La guerra contra Irán impactará en la economía de América Latina durante todo el 2026, según la CEPAL

Sputnik Mundo

En un nuevo informe, el organismo advierte que el conflicto bélico impulsado por EEUU e Israel mantendrá bajo presión el bolsillo de los consumidores de la... 13.07.2026, Sputnik Mundo

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que el impacto de la guerra contra la nación persa continuará golpeando con fuerza la estabilidad económica y el bolsillo de los ciudadanos latinoamericanos durante el resto del año. Según el organismo internacional, el choque en los mercados globales ya está plenamente en marcha y sus efectos macroeconómicos se prolongarán aun si se registra una eventual reducción de las hostilidades militares en el corto plazo.El informe afirma que no es viable esperar una normalización inmediata de la situación financiera internacional, debido a que la recuperación de la actividad productiva en las naciones del golfo Pérsico será un proceso lento. A esto se suman las persistentes amenazas a la seguridad en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave que mantiene interrumpidas las cadenas de suministro tradicionales y que ha disparado los costos logísticos globales.De acuerdo con el monitoreo de la CEPAL, una parte sustancial de la crisis ya se trasladó a los mercados internacionales entre los meses de marzo y junio de este año. El indicador de referencia, el petróleo Brent, promedió los 120 dólares por barril durante el mes de abril, lo que representó un incremento cercano al 70% en comparación con los valores registrados antes del estallido del conflicto armado en Oriente Medio.La escalada de precios no se limitó a los combustibles, sino que afectó directamente a insumos agrícolas fundamentales para la producción de alimentos en la región. El costo de los fertilizantes experimentó un alza del 44%, mientras que la urea —uno de los compuestos químicos de mayor uso en el agro latinoamericano— registró un incremento del 82%, presionando los costos operativos del sector agropecuario.Por su parte, el sector energético global sufrió distorsiones severas que se reflejaron de inmediato en los precios locales de consumo y distribución. Los registros de la CEPAL confirman incrementos generalizados de entre el 64% y el 74% en los precios de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación, un escenario que eleva las tarifas del transporte de pasajeros y de carga a lo largo de toda la geografía regional.Por último, los expertos de la CEPAL alertaron que otros efectos colaterales de la crisis aparecerán de manera rezagada.En los próximos meses. El fuerte encarecimiento de la energía y de los fertilizantes tardará tiempo en trasladarse completamente a los ciclos de las cosechas locales, lo que amenaza con generar presiones inflacionarias adicionales en los precios finales de los alimentos básicos hacia finales de año.

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