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Un nuevo problema aqueja a Reino Unido: la escasez de agua

Un nuevo problema aqueja a Reino Unido: la escasez de agua

Sputnik Mundo

El Reino Unido enfrenta un creciente riesgo de escasez de agua debido al cambio climático, el aumento de la demanda y las pérdidas en la red de distribución... 10.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-10T06:35+0000

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La integrante del Comité sobre el Cambio Climático, la baronesa Brown de Cambridge, advirtió que este escenario tendría consecuencias para el abastecimiento de agua, la producción agrícola, la economía y la seguridad alimentaria.Según medios occidentales, varios embalses registraron una reducción significativa de sus niveles durante el último año, entre ellos Woodhead, Haweswater y Baitings, lo que obligó a las empresas proveedoras a preparar planes de emergencia.Las autoridades británicas ya cuentan con protocolos para aplicar restricciones al consumo en caso de una sequía severa, incluyendo la posibilidad de racionar el suministro de agua en distintas regiones.Bajo ese escenario, el Gobierno podría activar órdenes de emergencia que limitarían el consumo a 20 litros diarios por persona, una cifra muy inferior al promedio actual, que supera los 130 litros.Expertos citados por los medios internacionales consideran que el país europeo dispone de un margen reducido para revertir la situación y advierten que, sin inversiones y medidas de conservación, el problema podría agravarse en los próximos años.El impacto no se limitaría al consumo doméstico, ya que también afectaría a la agricultura, la industria y la actividad económica en general.Estimaciones del Instituto Colegiado de Gestión del Agua y del Medio Ambiente indican que la escasez de agua podría representar pérdidas de hasta 25.000 millones de libras esterlinas (alrededor de 33.500 millones de dólares) para la economía británica durante los próximos cinco años.Aunque el Reino Unido registra abundantes precipitaciones, especialistas señalan que los inviernos más lluviosos y los veranos más cálidos favorecen una rápida evaporación del agua almacenada, reduciendo su disponibilidad.Las regiones del este de Inglaterra, las Midlands y el sureste figuran entre las zonas con mayor vulnerabilidad frente a la escasez de recursos hídricos.Otro de los factores que agrava el problema son las fugas en la red de distribución, que provocan pérdidas cercanas a 2.800 millones de litros de agua al día.Especialistas consideran que reducir esas fugas permitiría disminuir de manera importante el déficit previsto, aunque advierten que el aumento del consumo asociado al desarrollo de centros de datos e inteligencia artificial podría incrementar aún más la presión sobre los recursos hídricos.El desafío, concluyen los expertos, requerirá inversiones en infraestructura, una gestión más eficiente del agua y políticas de adaptación al cambio climático para evitar afectaciones al suministro en las próximas décadas.

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