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El Reino Unido sufre la mayor caída de riqueza dentro de las naciones más desarrolladas, según un 'ranking'

El Reino Unido sufre la mayor caída de riqueza dentro de las naciones más desarrolladas, según un 'ranking'

Sputnik Mundo

La riqueza promedio de los hogares británicos cayó más de 23% desde 2020, la mayor disminución entre 37 economías analizadas por UBS. El aumento de la... 02.07.2026, Sputnik Mundo

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El estudio señala que la riqueza media de los británicos disminuyó más de 23% entre 2020 y 2024. Ajustada por inflación, la pérdida equivale a unas 28.500 libras esterlinas (poco más de 37.600 dólares) por persona, dejando un patrimonio promedio de poco más de 95.500 libras (casi 126.800 dólares).Según medios europeos, el deterioro responde principalmente al fuerte repunte de la inflación tras la pandemia, factor que elevó especialmente los costos de la energía en el Reino Unido.El informe también atribuye parte de la caída a la desaceleración del mercado inmobiliario, uno de los principales activos patrimoniales de los hogares británicos.Los datos muestran que el retroceso de la riqueza en el Reino Unido fue mayor que el registrado en países como Turquía, Bulgaria, México y Kazajistán en los últimos cinco años.Según medios europeos, el informe surge en un contexto de presión para el próximo Gobierno, mientras indicadores oficiales muestran que el nivel de vida de las familias continúa deteriorándose.UBS indicó que la inflación alcanzó un máximo de 11,1% en octubre de 2022, reduciendo el poder adquisitivo y el valor real de los activos de los hogares.Además, aunque los precios de la vivienda aumentaron desde 2020, el alza fue inferior al crecimiento de los precios al consumidor, lo que redujo el valor real del patrimonio inmobiliario.El informe también advierte que los ingresos de los hogares han tenido dificultades para seguir el ritmo de la inflación, mientras la carga fiscal se encamina a alcanzar su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.En contraste, los mayores incrementos de riqueza se registraron en Corea del Sur, con un aumento de 55%, así como en Rusia y Croacia.Entre las economías del G7, Japón obtuvo el mejor desempeño, con un incremento de 51% en la riqueza promedio de sus habitantes.El Tesoro británico defendió la estrategia económica del Gobierno al afirmar que la inflación permanece estable, el crecimiento económico del país lideró al G7 a principios de año y que organismos internacionales elevaron recientemente sus previsiones para la economía británica.

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